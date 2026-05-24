Patriarhul Daniel: Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne rugăm pentru ea

„Nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne rugăm pentru ea”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în predica din Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.

Preafericirea Sa a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a evidențiat legătura dintre mărturisirea dreptei credințe și păstrarea unității Bisericii.

„Când Biserica a întocmit calendarul, a stabilit că această Duminică, a șaptea după Paști, care precede marea sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh, și care urmează după Înălțarea Domnului Iisus Hristos, să fie o Duminică de pomenire a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, de la Niceea, din anul 325”.

„Fiind convocați de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, au mărturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos și au formulat primele șapte articole din Crezul Ortodox. Ei au mărturisit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cel unu născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Rugăciunea pentru unitatea Bisericii

Patriarhul României a explicat că legătura dintre adevărul de credință și unitatea Bisericii este reflectată prin rugăciunea lui Hristos înainte de pătimirea Sa pentru ucenici și pentru toți cei care vor crede în El: „S-a rugat ca Dumnezeu Tatăl să îi păzească în lume, după ce El, prin moarte și înviere, va trece din lumea pământească la viața cerească”.

„Domnul Iisus Hristos Se roagă pentru ca ucenicii Săi să fie una, după cum El și Tatăl sunt una, iar apoi El Se roagă pentru cei care cred în El, ca ei să fie una, și anume să trăiască în comuniune după cum Tatăl și Fiul sunt una, adică să trăiască în comuniune desăvârșită, în dăruire reciprocă de iubire sfântă”.

Preafericirea Sa a subliniat că Hristos cunoștea încă de atunci pericolul dezbinării care putea apărea, „deoarece diavolul caută să-i învrăjbească pe oameni și să-i separe”.

„Trebuie să ne rugăm ca să putem păstra și mărturisi dreapta credință creștină și să putem păstra și cultiva împreună dreapta viețuire creștină, afirmând astfel sfânta unitate a Bisericii”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Credința ortodoxă, temelia vieții creștine

Patriarhul României a evidențiat chemarea acestei duminici: „Să păstrăm dreapta credință, mai ales astăzi, într-o lume de ce în ce mai tulburată și mai confuză din punct de vedere spiritual”.

„Această credință apostolică, formulată și proclamată solemn de Sfinții Părinți ai Bisericii și la primele două Sinoade ecumenice, este baza unității Bisericii, lumina vieții creștine și temelia mântuirii sau dobândirii vieții veșnice”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a arătat că dreapta credință trebuie însoțită și de o viețuire creștină autentică, „adică ne cheamă la pocăință pentru păcate și la ridicarea din păcate, la viață curată și la fapte bune de milostenie sau de ajutorare a semenilor noștri”.

„Duminica Sfinților Părinți, de la Sinodul I Ecumenic, ne învață că dreapta credință sau credința ortodoxă nu se păstrează de unul singur în izolare sau dezbinare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire și de viețuire cu Biserica”.

Preafericirea Sa a încheiat cu îndemn: „Să creștem în dreapta credință și în sfințenia pe care ne-o dăruiește ea, pentru a dobândi bucuria despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în Evanghelia Sa zicând ca bucuria Mea să fie deplină în ei (Ioan 17, 13)”.

