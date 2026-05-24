PS Varlaam Ploieșteanul despre unitatea Bisericii: Se păstrează prin mărturisirea adevăratei credințe

„Unitatea Bisericii se păstrează prin mărturisirea adevăratei credințe, dar și prin rugăciune, prin cererea înălțată Duhului Sfânt”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, în Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, unde a subliniat relația dintre credință și unitatea Bisericii.

„Există această legătură pentru că în grădina Ghetsimani Mântuitorul ne descoperă faptul că viața veșnică este cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat și a Fiului Său pe care El L-a trimis în lume.

„La Sinodul de la Niceea, Sfinții Părinți au statornicit, împotriva învățăturilor străine, de adevărata credință, adevărata învățătură despre Dumnezeu, despre Fiul Său, urmând ca la următorul sinod, din 381, de la Constantinopol, acest Crez să fie completat cu mărturisirea de credință privitoare la cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi și anume învățătura despre Sfântul Duh”, a adăugat Episcopul vicar patriarhal.

Viața veșnică și cunoașterea lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că rugăciunea Mântuitorului rostită în grădina Ghetsimani descoperă adevărul despre viața veșnică.

„Lucrarea pe care Hristos o mărturisește, înainte de moartea Sa pe cruce, Părintelui Ceresc, a fost aceasta de a dărui viață veșnică tuturor celor care vor crede în El”.

„Și mai departe Mântuitorul dă definiția vieții veșnice: Iar viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis”, a mai spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat că întreaga activitate a Mântuitorului a avut drept scop descoperirea lui Dumnezeu: „Lucrarea publică a Mântuitorului Iisus Hristos a fost aceea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu-Tatăl și de a mărturisi despre Sine că El este trimisul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, Mesia”.

„Mântuitorul Îl descoperă pe Tatăl prin Însăși Întruparea Sa, dar și prin cuvintele pe care, primindu-le de la Tatăl, le-a încredințat ucenicilor care le-au primit și au crezut că Iisus a ieșit de la Tatăl și că Tatăl L-a trimis pe El în lume”.

Credința adevărată ca dar de la Dumnezeu

În partea finală a predicii, Episcopul vicar patriarhal a evidențiat că originea credinței este la Dumnezeu, nefiind doar rezultatul efortului intelectual al omului: „Este un dar de la Dumnezeu și noi trebuie să-L cerem și să-L întărim prin mărturisirea credinței și prin împlinirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”.

„Acesta este miezul credinței noastre, piatra pe care Hristos a zidit Biserica Sa, pe care nici porțile iadului nu o vor putea birui. Ori această credință, spune Mântuitorul, nu i-a descoperit-o trupul și sângele, adică calitățile Lui omenești, ci i-a fost descoperită Lui de către Tatăl care este în ceruri”.

Totodată, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în comuniunea Bisericii și să păstreze unitatea pentru care S-a rugat Hristos.

„Fiecare dintre noi să ne dovedim a fi mădulare credincioase ale Bisericii noastre, rugându-ne pentru unitatea ei și rugându-ne ca Dumnezeu să ne descopere adevărata credință”.

„Să ne întărească și să ne dăruiască puterea de a o mărturisi cu toată credința noastră, mărturisind în fiecare clipă a vieții noastre pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt”, a încheiat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

