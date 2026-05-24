Copiii unei școli din jud. Suceava au donat produse beneficiarilor unui centru de vârstnici

Copiii de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Iaslovăț, județul Suceava, au donat vineri produse beneficiarilor unui centru de vârstnici.

Activitatea a fost organizat în cadrul proiectului „Din suflet pentru suflet”, inițiativă care urmărește să cultive solidaritatea și grija față de aproapele încă din primii ani de formare. Primul eveniment a purtat numele „Gesturi mici, bucurii mari”.

În centrul inițiativei s-au aflat copiii și preșcolarii din comunitate, care, împreună cu părinții lor, au răspuns apelului lansat de cadrele didactice și au contribuit la strângerea unor produse necesare beneficiarilor Centrului Rezidențial pentru Vârstnici „Eklitos” din Suceava.

Bucuria de a oferi

Părintele Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social-Filantropic al Centrului Eparhial Suceava, a evidențiat importanța unor astfel de inițiative, atât pentru beneficiarii centrelor sociale, cât și pentru formarea copiilor.

„Ne bucură de fiecare dată când oamenii cu suflet mare trec pragul căminelor noastre și sunt alături de noi în ceea ce înseamnă grija pentru oamenii rămași singuri”, a declarat părintele Andrei Mocanu pentru Trinitas TV.

Părintele consilier a subliniat că misiunea acestor centre nu înseamnă doar asigurarea unui trai decent, ci și oferirea unui sentiment de apartenență și căldură sufletească: „Nu căutăm să le creăm doar condiții pentru un trai decent, ci să le oferim sentimentul de acasă”.

Totodată, preotul a apreciat implicarea cadrelor didactice „care caută să sădească în inima copiilor încă din grădiniță dragostea pentru aproapele”.

La rândul său, profesoara Veronica Ignat de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Iaslovăț a explicat că activitatea are un caracter formator: „Am încercat să dezvoltăm comportamentele copiilor pe latura socială. Am încercat să le explicăm că trebuie să se bucure și atunci când oferă, nu doar atunci când primesc”.

Un proiect pentru sprijinul vârstnicilor

Darurile oferite au inclus produse necesare activităților zilnice ale centrului, precum materiale de întreținere și alimente neperisabile, menite să contribuie la asigurarea unor condiții cât mai bune pentru persoanele găzduite aici.

Acțiunea a fost organizată de Asociația „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 din Iaslovăț, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC).

Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus nu doar să ofere un ajutor concret persoanelor vârstnice, ci și să le transmită copiilor o lecție despre responsabilitate, generozitate și bucuria de a fi aproape de cei aflați în nevoie.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților