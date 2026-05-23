Catedrala din Madrid a fost sfințită: Ne bucurăm cu Domnul de ceea ce El Însuși a zidit, spune PS Timotei

„Ne bucurăm împreună cu Domnul de ceea ce El Însuși a zidit”, a spus sâmbătă Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, la sfințirea Catedralei Episcopale „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid.

Preasfinția Sa a evidențiat adevăratul sens al Bisericii: „Întâi de toate, este trupul tainic al lui Hristos, Biserica suntem toți cei care mărturisim dreapta credință și suntem botezați în numele Sfintei Treimi”.

„Numim Biserică doar prin extindere și zidurile ridicate de noi, pentru a ne pleca genunchii și pentru a aduce Domnului euharistie, adică mulțumire pentru toată binecuvântarea revărsată peste oameni. Așa cum Biserica a fost întemeiată și zidită, prin lucrarea Preasfintei Treimi, zidirea bisericii de zid este tot lucrarea Sfintei Treimi”.

Ierarhul a amintit și cuvintele Psalmistului David: „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc”, arătând că acest verset „s-a împlinit și la zidirea catedralei noastre de la Madrid”.

Preasfințitul Părinte Timotei a arătat încercările traversate în anii construirii noului lăcaș, subliniind că „au fost multe ispite, multe nepotriviri, multe lipsuri peste care, cu ajutorul Împăratului Slavei, cu susținerea credincioșilor și a statului român, am reușit să trecem”.

Slujire în comunitatea din Spania

La Sfânta Liturghie au slujit 20 de ierarhi din țară și diaspora, printre care s-au numărat Mitropoliții Teofan al Moldovei și Bucovinei, Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Irineu al Olteniei, Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, Serafim al Germaniei, Europei Centrale, Nestor de Stupin, vicar al Eparhiei de Corsun și Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Totodată, au participat Episcopii Ignatie al Hușilor, Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Andrei al Covasnei și Harghitei, Benedict al Sălajului, Nestor al Devei și Hunedoarei, Siluan al Italiei, Timotei al Spaniei și Portugaliei, Macarie al Europei de Nord, Nectarie al Irlandei și Islandei, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, Episcopii vicari Marc Nemțeanul al Arhiepiscopiei Europei Occidentale, Timotei Sătmăreanul al Maramureșului și Sătmarului și Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Spaniei și Portugaliei.

La eveniment au participat reprezentanți ai statului român și ai Regatului Spaniei, diplomați și numeroși credincioși din parohiile ortodoxe românești din întreaga Peninsulă Iberică.

După sfințirea altarului și binecuvântarea picturii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Locul în care Dumnezeu își arată prezența

În predica rostită după citirea Evangheliei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a subliniat semnificația duhovnicească a unei biserici sfințite și despre rolul ei în viața comunității: „Dumnezeu ne-a binecuvântat astăzi să participăm la sfințirea Catedralei Episcopale a comunității ortodoxe române din Madrid”.

„Aducem mulțumire lui Dumnezeu în Treime Lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru lucrarea Sa împlinită spre binele duhovnicesc al românilor ortodocși din capitala Spaniei, din întreaga țară, dar și din Portugalia”.

Lăcașul de cult este rodul lucrării Preasfintei Treimi: „Odată zidită, împodobită și sfințită, biserica devine locul în care Dumnezeu își arată prezența și continuă lucrarea Sa în lume”.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a explicat că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine transformă biserica într-un „spațiu sacru privilegiat, nu exclusiv, de viețuire după chipul Sfintei Treimi”.

Adresându-se românilor aflați departe de țară, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat responsabilitatea păstrării credinței și a identității: „În țară sau aici, lucrul cel mai important este legătura cu Dumnezeu: păstrarea și mărturisirea credinței, puterea de-a răbda în încercări, duh de pocăință”.

Mesaj de recunoștință pentru comunitate

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a adresat un mesaj Episcopului Timotei și comunității românești din Spania.

„Această catedrală ne ajută și ne întărește pe toți întru credința noastră și putem spune că totul este posibil”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„În 2010, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pus piatra de temelie, și peste această piatră de temelie, cu multă sudoare trupească și duhovnicească, ce au însoțit acești ani, din partea Preasfinției voastre, o vedem astăzi ridicată și împodobită ca o mireasă care își primește Mirele cel veșnic”.

Mitropolitul Iosif a evidențiat implicarea Preasfințitului Părinte Timotei în ridicarea Catedralei din Madrid: „Ați însoțit cu ochii sufletului și ai trupului fiecare cărămidă, piatră și bucată de lemn care au fost puse în catedrală și dăruite Părintelui Ceresc și care alcătuiesc astăzi acest măreț lăcaș, tron al Preamilostivului Dumnezeu”.

Valorile românești în diaspora

La rândul său, secretarul de stat pentru Culte, Ciprian-Vasile Olinici, a descris noua catedrală drept „o mărturie a demnității românești în acest spațiu, departe de țară, dar aproape de valorile pe care fiecare român le reprezintă”.

„Este un moment istoric, dar în același timp, este și o redefinire a vocației Europei creștine de-a crea spații de mărturie a spiritualității răsăritene în mediul latin”.

„Nu ne definim ca români doar prin munca pe care o facem în afara granițelor țării, ci prin valorile pe care le aducem, prin limba noastră, prin cultura noastră, și mai ales, prin spiritualitatea noastră”, a adăugat secretarul de stat pentru Culte.

