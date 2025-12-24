Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Patriarhul României i-a transmis o scrisoare irenică de Crăciun Patriarhului Ecumenic

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o scrisoare irenică în care i-a urat sănătate, pace și bucurie cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului și al Noului An.

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12 evenimente importante din Anul Centenar al Patriarhiei Române: Retrospectivă

Anul 2025 a fost foarte bogat în evenimente importante pentru lumea creștină, pe care Agenția de știri Basilica le-a relatat cititorilor, prin intermediul sitului nostru și a celorlalte canale de comunicare în social media.

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Momente reper din 2025 la Catedrala Națională: Un an sub paza sfântului ocrotitor al României

Dacă în 2018 am celebrat Centenarul Marii Uniri prin sfințirea altarului Catedralei Naționale, un gest care marca rolul național al edificiului – de memorial al sacrificiilor istorice făcute de români pentru a-și păstra identitatea și credința –, anul acesta, la Centenarul Patriarhiei Române, sfințirea picturii în mozaic a pus accentul pe partea artistică și spirituală.

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Editura Cuvântul Vieții: „Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal”

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat recent un album care marchează etapele istorice ale realizării Catedralei Naționale.

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Colinde cu Jonathan Jackson la Roma: Colectă pentru casa care va găzdui părinții copiilor tratați la Spitalul Bambino Gesù

Episcopia Italiei a organizat luni, la Basilica Sant’Anastasia al Palatino din Roma, un nou concert caritabil de colinde în beneficiul proiectului de finalizare a Casei Sfânta Anastasia, unde, după renovare, vor fi cazați părinții copiilor români care vin la tratament la vestitul Spital Bambino Gesù al Vaticanului.

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