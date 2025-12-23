Editura Cuvântul Vieții: „Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal”

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat recent un album care marchează etapele istorice ale realizării Catedralei Naționale.

Volumul este intitulat Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal și este coordonat de un colectiv format din Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, arhim. Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pr. Ion Dragomir, consilier patriarhal, și pr. Ștefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Albumul de față prezintă etapele edificării Catedralei Mântuirii Neamului, de la primele simpozioana consultative, trecând prin vizitele prin șantier ale Întâistătătorului Bisericii noastre și slujbele care au adunat mii de credincioși în rugăciune până la momentele solemne de sfințire”, scriu în prefața volumului colectivul coordonatorilor.

Structurată în mai multe capitole, lucrarea reprezintă o resursă pentru înțelegerea eforturilor depuse și implicare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în desăvârșirea unui ideal.

Pentru realizarea albumului au fost utilizate surse documentare din periodicele Patriarhiei Române și un vast portofoliu fotografic din arhivele Agenției de Știri Basilica și Publicațiilor Lumina.

Cartea va putea fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și colportaj.ro, sau prin comandă la [email protected], [email protected] și la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu