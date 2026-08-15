Ziua Marinei Române este sărbătorită de praznicul Adormirii Maicii Domnului

De praznicul Adormirii Maicii Domnului, marinarii români civili și militari celebrează anual Ziua Marinei Române.

Sărbătoarea este marcată prin ceremonii militare, ce cuprind arborarea pavilionului, onorul militar, parade navale, exerciții demonstrative și rugăciuni pentru marinarii căzuți la datorie.

Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar în anul 2009 această zi a fost declarată sărbătoare naţională.

Această zi a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români încă din 15 august 1902, fiind strâns legată de Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Forţelor Navale Române.

La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului Elisabeta, printr-un Tedeum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă.

De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an. În anul 1912, manifestarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor, a fost botezat primul submarin românesc, Delfinul.

Foto credit: Facebook / Forțele Navale Române