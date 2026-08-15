Maica Domnului este pururea prezentă în lume prin rugăciunile ei, subliniază Patriarhul Daniel

„Maica Domnului, deși va trece prin moarte și apoi va fi mutată la cer și cu trupul, nu doar cu sufletul, ea va fi pururea prezentă în lume prin rugăciune de ei”, a subliniat sâmbătă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a explicat Adormirea Maicii Domnului potrivit Sinaxarului și cântărilor liturgice ale praznicului.

„Această relatare din sinaxar ne spune că Maica Domnului, după ce a primit cu bucurie vestea că se va muta din această viață pământească, a adormit în Domnul. După adormire, ea a fost dusă la mormânt și apoi, după trei zile de la înmormântare, a venit și Apostolul Toma, care a voit să vadă și el mormântul ei. Când cei prezenți au deschis mormântul ei, au găsit în mormânt doar un giulgiu al Maicii Domnului. Și de aici au înțeles că Maica Domnului a fost mutată la cer”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că Adormirea Maicii Domnului nu este o simplă mutare la cer, ci „este mai ales o schimbare de la viața pământească, stricăcioasă sau coruptibilă, la o existență incoruptibilă. O mutare harică a ei în dreapta Fiului Său din Ceruri, în lumina și pacea Sfintei Treimi”.

Icoana Adormirii Maicii Domnului

Patriarhul României a evidențiat mai multe aspecte din Icoana Adormirii Maicii Domnului, în care este prezentată mutarea Sa la Slava Cerească.

„Deși Maica Domnului este așezată pe catafalc, sufletul ei, ca un copil mic îmbrăcat în veșmânt alb, este ridicat în mâinile lui Hristos, în partea stângă a lui, aproape de inima Lui. Pentru că, după cum Maica Domnului a purtat pe brațul stâng lângă inimă pe fiul ei când era copil și l-a arătat lumii, acum, tot așa, fiul din cer, poartă sufletul ei pe mâinile sale și îl arată îngerilor”.

Părintele Patriarh Daniel a spus că iconografia ortodoxă arăta legătura deosebită între Domnul Iisus Hristos și mama sa, Maica Domnului, prin prețuirea și cinstirea pe care fiul o acordă Maicii Sale.

Totodată, Adormire Maicii Domnului, sărbătorită în ultima lună din anul bisericesc, aduce aminte de timpurile din urmă ale vieții fiecărui om și ale sfârșitului istoriei.

„În acest sens, icoana Adormirii Maicii Domnului se află deasupra ușilor unei biserici în pronaos, pentru că atunci când credincioșii ies din biserică să se gândească la cele din urmă zile ale vieții lor pe pământ, fiindcă în ce stare spirituală îi va găsi moartea, ca despărțire a sufletul de trup, în acea stare vor fi judecați sau evaluați spiritual”.

Pregătire pentru viața veșnică

Preafericirea Sa a arătat că sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului cheamă pe fiecare creștin ortodox la pregătirea pentru trecerea sau mutarea la viața cerească.

„Creștinul se mută cu sufletul de la viața pământească trecătoare la viața cerească netrecătoare, așteptând învierea morților, adică și viața veșnică pentru trup, căci mântuirea completă nu este doar a sufletului, ci și a trupului prin care sufletul a lucrat în istorie”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că Maica Domnului este chemată să se roage pentru noi în ceasul morții și în ziua judecății.

În partea finală a predicii, Patriarhul României a spus că Maica Domnului dorește ca toți oamenii să se mântuiască și să se bucure de fericirea veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi.

„Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor, a copiilor, a mamelor, a părinților în general, a fecioarelor, a tuturor credincioșilor, bărbați și femei, și în mod deosebit este ocrotitoarea săracilor, a văduvelor, a orfanilor, a celor pe care nu îi mai iubește nimeni”, a încheiat Preafericirea Sa.

Foto credit: Ziarul Lumina