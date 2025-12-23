Colinde cu Jonathan Jackson la Roma: Colectă pentru casa care va găzdui părinții copiilor tratați la Spitalul Bambino Gesù

Episcopia Italiei a organizat luni, la Basilica Sant’Anastasia al Palatino din Roma, un nou concert caritabil de colinde în beneficiul proiectului de finalizare a Casei Sfânta Anastasia, unde, după renovare, vor fi cazați părinții copiilor români care vin la tratament la vestitul Spital Bambino Gesù al Vaticanului.

Concertul a fost susținut de Corul „Sfântul Potițiu” al tinerilor Nepsis și de cunoscutul actor și muzician Jonathan Jackson.

Au participat George Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, și Florin Vlad, ministru-consilier la Ambasada României la Roma.

„Avem nevoie de empatie și de solidaritate. Empatia Sfântului Pavel este să plângem cu cei care plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură, să fim alături de cei are suferă și, dacă putem, să le transformăm disperarea în speranță”, a declarat Ambasadorul George Bologan la eveniment.

Lucrările de restructurare a Casei Sfânta Anastasia s-au concentrat pe elemente vitale pentru siguranța și funcționalitatea hotelului: au fost montate ferestre noi și au fost reabilitate instalațiile termice, electrice și sanitare. Mai este nevoie de finalizarea finisajelor.

Seria de evenimente caritabile organizate de Episcopia Italiei în scopul finalizării spațiului de cazare pentru părinții copiilor bolnavi a mai inclus un concert susținut de Violonistul Alexandru Tomescu și un recital de colinde susținut de voluntarii Asociației „San Lorenzo dei Romeni” a Episcopiei Italiei.

La Spitalul Bambino Gesù al Vaticanului sunt tratați aproximativ 2.000 de copii români anual.

Foto credit: Facebook / Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta