Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Să trăim ca oameni duhovnicești liberi care caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu

„Să trăim ca oameni duhovnicești liberi care caută mai întâi Împărăția iubirii lui Dumnezeu prin rugăciune și prin fapte bune”, a îndemnat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe”.

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Au fost desemnați candidații pentru slujirea de Mitropolit al Basarabiei

Sâmbătă au fost desemnați candidații pentru slujirea de Mitropolit al Basarabiei, în urma lucrărilor desfășurate în cadrul Sinodului mitropolitan reunit la Chișinău.

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Arhiepiscopul Atanasie a hirotonit un diacon într-o nouă parohie înființată în Londra

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie în nou înființata parohie din Londra – Bromley, ocrotită de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. În cadrul slujbei, ipodiaconul Antonie Brăilescu, de la Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Colchester, a fost hirotonit diacon.

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Doar comuniunea noastră cu Dumnezeu ne odihneşte sufletul, explică PS Paisie Sinaitul

„Doar comuniunea noastră cu Dumnezeu ne odihneşte sufletul, ne linişteşte şi ne împlineşte”, a explicat duminică Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale.

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Suntem ca o familie, mărturisesc elevii unei școli ortodoxe. Valorile creștine ne ajută să facem o lume mai bună

La finalul anului școlar, Basilica.ro a vorbit cu elevii cu rezultate deosebite de la Liceul Teoretic „Sf. Trei Ierarhi” din Capitală. Ei spun că în școală se simt ca într-o familie, iar valorile creștine îi pregătesc pentru o viață împlinită și contribuie la o lume mai bună.

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