Suntem ca o familie, mărturisesc elevii unei școli ortodoxe. Valorile creștine ne ajută să facem o lume mai bună

La finalul anului școlar, Basilica.ro a vorbit cu elevii cu rezultate deosebite de la Liceul Teoretic „Sf. Trei Ierarhi” din Capitală. Ei spun că în școală se simt ca într-o familie, iar valorile creștine îi pregătesc pentru o viață împlinită și contribuie la o lume mai bună.

Am stat de vorbă cu cel mai tânăr premiat, care este în clasa I și, coordonat de profesoara Cosmina Dragomir, a participat la un concurs internațional de creație, precum și cu opt elevi de gimnaziu și liceu care au ajuns la etapa națională a mai multor olimpiade, lucrând cu profesorii Adela Popescu (Matematică), Georgeta Cristian (Lb. Franceză), Irina Isar (Geografie), Maria Bunea (Ed. Tehnologică) și Simona Minciu (Lb. Română – Cultură și Spiritualitate Românească).

Copiii și-au mărturisit pasiunile și gândurile despre pace, familie și lume, precum și despre educația întemeiată pe viața în Hristos.

Cel mai tânăr premiat

Cel mai tânăr premiat – și încă la nivel internațional – al școlii este David Moise, acum elev în clasa I. El s-a înscris cu o creație proprie – realizată în clasa pregătitoare, când avea doar 5 ani – la a 53-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă Plastică pentru Copii de la Lidice, Cehia – un concurs greu, de înalt nivel, la care participă mii de copii din toată lumea. Tema din acest an a fost „Joaca – o cale de a descoperi lumea”.

„Eu iubesc foarte mult animalele și îmi place să mă joc cu ele. Pictura mea arată cum eu mă joc cu o pisică. Dar să știți că am avut și cățel, pe Kiki”, își explică David lucrarea. „Pisica e pofticioasă și râde și vrea să-mi ia înghețata din mână. E o zi de vară, foarte călduroasă, când toți cerem înghețată afară la joacă.”

„Desenul a fost distins cu mențiune onorifică, primind a patra notă la nivel mondial”, precizează profesoara lui, Cosmina Dragomir.

David, care este mai introvertit din fire, a fost foarte emoționat și fericit când a aflat rezultatul. Și încă și mai emoționat când, marți, 16 iunie 2026, la Ambasada Cehiei din București, și-a primit diploma din mâna Ambasadorului Martin Košatka.

Joaca de copil, mesaj de pace

„Am aflat că acest concurs este pentru pace. În satul Lidice, pe vremuri, când a fost un război mare care a cuprins lumea, bombardamentele au nimicit toate casele și au curmat viața tuturor mamelor și a copiilor care se aflau acolo. Tăticii erau la război. A fost ceva foarte trist”, spune David.

„De aceea s-a făcut acest concurs, ca de pe tot Pământul copiii de acum să trimită desene în amintirea copiilor de atunci și să ceară prin picturile lor pace și să nu se mai întâmple niciodată ceva rău cu copiii. Ei trebuie să se joace și să meargă la școală…”

„Sunt bucuros că am participat la acest joc despre pace cu un desen, pentru că altfel nu aș fi știut cum să scriu să fie pace. Eram abia la clasa pregătitoare când am lucrat, nu învățasem literele încă. Vom trimite desene și de acum încolo la Lidice, să se audă în lumea întreagă”, încheie David.

Un mediu privilegiat

Anastasia Paloș, elevă în clasa a VIII-a, a luat Premiul I la etapa națională a Olimpiadei de Lb. Franceză. A simțit o pasiune pentru această limbă de când era mică. „Este o limbă elegantă, a unei culturi fascinante”, spune adolescenta, care provine dintr-o familie cu șase copii.

„În unele momente chiar luam pauză de la teme, ca să lucrez la Franceză, pentru că simțeam că mă detașez”, explică ea. „A fost și foarte multă muncă, n-a fost ușor, dar bucuria și împlinirea pe care le simți la final nu le poți compara cu nimic.”

La final de an școlar, tânăra spune: „Sunt infinit recunoscătoare lui Dumnezeu, familiei și școlii și tuturor celor care m-au ajutat să ajung aici – și din punct de vedere școlar, și ca persoană”. Ea subliniază că școala creștină pe care o frecventează este „un mediu privilegiat”, care o ajută să fie „înconjurată de frumos”.

Viața în comunitate și o definiție a libertății

„Când terminăm liceul, când terminăm facultatea, nu o să rămânem cu rezultatele școlare. Poate acestea ne vor ajuta să ne alegem slujba de vis sau să ajungem undeva foarte sus, foarte bine plătiți. Dar noi, ca persoane, dacă nu avem niște valori formate, nu suntem alături de Dumnezeu, nu avem gânduri pozitive și valori și un caracter care să atragă prieteni, să ne înconjurăm de frumos și de oameni buni, noi nu am reușit în viață”, subliniază Anastasia.

Valorile creștine te ajută să îți dai seama care este adevărata definiție a libertății, adaugă ea.

„Libertatea poate să fie de două feluri. Una mai superficială, pe care o crezi tu că poți să faci ce vrei, poți să mănânci 100 de bucăți de ciocolată, pentru că ești liber și poți să faci ce vrei. Sau să fii liber, adică să faci ce îți propui tu, să ai voință. Și valorile creștine sunt 100% înspre acest tip de libertate. Îți anulează constrângerile, îți deschid drumuri, te ajută să realizezi lucruri despre tine și cei din jur, care te fac să fii cu adevărat liber.”

Familia, sprijin necondiționat

Un gând de recunoștință se îndreaptă și spre familie: „Mama și doamna profesoară au fost persoanele fără de care eu nu aș fi putut nici să încep”, spune ea. „Mama a fost acolo alături de mine, m-a ascultat când aveam nevoie, m-a ajutat și pe partea școlară, dar și moral a fost lângă mine, a fost un stâlp pe care m-am putut rezema oricând.”

„Părinții niciodată n-au avut așteptări de la mine să iau note mari la școală sau să învăț bine sau să mă duc la olimpiade. Întotdeauna mi-au zis că, orice aș face, ei sunt mândri de mine și m-au încurajat.”

„Familia este locul de unde pornești, este prima ta casă. Chiar dacă școala este extrem de importantă în educație, este a doua casă”, concluzionează tânăra.

Chiar dacă rezultatele din acest an sunt într-un domeniu umanist, Anastasia se gândește să urmeze Medicina.

O comunitate apreciată

Matei Mălureanu, elev în clasa a VIII-a, a luat mențiune la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice. El spune că a avut de mic curiozități tehnice, iar această materie i-a completat pasiunile pentru materiile din domeniul Real. „Educația Tehnologică mi-a oferit oportunitatea de a dezvolta și mai mult paleta de culori a cunoștințelor”, spune el.

Cel mai mult la Liceul „Sfinții Trei Ierarhi” îi place comunitatea: colegii, dar și profesorii , despre care spune că „sunt niște persoane dedicate, care dau foarte mult din timpul lor pentru a ne oferi cunoștințe, dar și o perspectivă corectă asupra vieții”.

Familia face și ea parte din succesul lui: „Părinții m-au ajutat să îmi descopăr pasiunile, iar doamna profesoară m-a susținut și m-a ajutat să performez”, spune Matei.

De ce un liceu creștin? „Deoarece aceste valori constituie un întreg univers, în care învățăm să ne apreciem aproapele, să-l prețuim și să-l respectăm”, spune el.

A gândi frumos

Maria Medeea Popovici este tot în clasa a VIII-a, colegă cu Matei și cu Anastasia. A fost distinsă cu premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate, pentru care s-a pregătit împreună cu profesoara de Limba Română și cu Pr. Vasile Gavrilă, fondatorul liceului și profesorul ei de Religie.

„Cu toate că eu am închinații reale, aceste două materii combinate m-au atras – mai ales Religia”, spune tânăra. În ceea ce privește Religia, „lucrurile vin de la sine și uneori nici nu e nevoie să înveți la această materie, trebuie doar să fii sincer și să spui ce gândești”, afirmă ea. „Partea aceasta de spiritualitate este despre a gândi frumos.”

A fi elevă la un liceu creștin înseamnă pentru ea pace duhovnicească și armonie în comunitate:

„Cel puțin eu așa simt: atunci când Dumnezeu veghează, simt o pace de nedescris, o liniște”. La fel simte și când părintele profesor intră în sala de clasă: „e ca o lumină”, spune ea. „M-a inspirat și m-a ajutat să privesc altfel lucrurile.”

Recunoștința ei se îndreaptă la final de an și spre familie:

„Familia este prima care croiește drumul copilului. Dacă copilul pleacă din prima bine, când va ajunge la școală, profesorii vor avea pe ce să lucreze, ca să construiască ceva și mai frumos”, spune Maria Medeea.

„Fratele meu, Luca, m-a sprijinit foarte mult când spuneam că renunț. El îmi zicea că pot și a participat și el. Chiar dacă el nu a trecut în etapa următoare, mi-a zis că o să fiu bucuroasă că am trecut la etapa națională și că mă voi descurca.”

Ce înseamnă mama pentru ea? „Când mă uit la mama, pur și simplu mă înmoi și aproape îmi dau lacrimile privind-o: este vorba de iubirea pe care mi-o poartă.”

Inspirație din familie și la școală

Ecaterina Țîțarcă, elevă în clasa a VII-a, a luat Premiul III la etapa națională a Olimpiadei de Educație Tehnologică și Aplicații Practice. „Este mai mult cultură generală și tot ce înveți se aplică în viața reală”, spune adolescenta. „Și te ajută foarte mult ca să poți să te dezvolți ca persoană.”

Ea subliniază însă că îi place materia mai ales datorită profesoarei Maria Bunea, precum și datorită fratelui ei mai mare, care a urmat același liceu și a ajuns și el în etapa națională când era în clasele a V-a și a VIII-a.

Astfel, familia apare ca model și inspirație. „Pentru mine mama este totul. Orice fac îi spun ei și pentru ea fac mai mult, pentru că și ea face totul pentru noi și își dedică tot timpul doar pentru creșterea noastră”, subliniază Ecaterina.

O școală ca o familie

Maxim Demetrescu, colegul Ecaterinei, a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Geografie. Îi place, deoarece materia „studiază lumea din jurul nostru, oamenii, etniile lor și orientările lor religioase sau lingvistice”. Adolescentul crede că va fi pasionat de călătorii în viitor. Îi place să afle cât mai mult despre orașele mari și rețelele de transport, de exemplu.

„Îmi place că aici colectivul este mai așezat și îți faci prieteni mai ușor, iar prietenii nu te lasă la greu. Adică suntem ca o familie, asta înseamnă prietenie adevărată.”

Valorile creștine ne ajută să facem o lume mai bună

Ana Buruiană, elevă în clasa a VII-a, a obținut Premiul III la etapa națională a Olimpiadei de Geografie: „Geografia mă pasionează încă din clasa a IV-a, când am descoperit-o prima oară. Mi se pare că este știința care cuprinde toate științele: Matematică, Istorie, Economie…”

A participat inspirată de fratele mai mare, care a ajuns și el în etapa națională a olimpiadei: „M-a inspirat să ajung până aici și chiar m-a ajutat”, spune tânăra.

De ce este importantă o educație bazată pe valori creștine? „Valorile creștine ne ajută să facem o lume mai bună”, spune tânăra. „Creștinismul se bazează pe iubirea față de aproapele, iar pe această bază este clădită și școala noastră.”

Dragostea, ingredientul-cheie al performanței

Maria Gutue, elevă în clasa a IX-a, a obținut premiul întâi la etapa națională a Olimpiadei de Limbă Franceză și premiul al treilea la etapa națională a Olimpiadei de Chimie. „Mie îmi place foarte mult să învăț la toate materiile. Mi se pare interesant să-mi deschid orizonturile către domenii diverse”, spune ea.

Cel mai mult îi place că îi simte pe profesorii liceului foarte apropiați. „Ne transmit dragostea lor, ceea ce este foarte important pentru a avea drag de carte”, spune eleva. „Prin această comuniune între elevi și profesori, dar și între noi, elevii, învățăm să-l iubim pe aproapele nostru, ceea ce ne oferă o viață mai bună”, spune tânăra.

„Noi, oamenii, ne avem doar unul pe altul și consider că lucrurile materiale nu au o relevanță atât de mare în viața noastră. Atunci când ne vom încheia călătoria în această lume, tot ceea ce va mai rămâne va fi Dumnezeu și oamenii pe care i-am întâlnit.”

Părinții au avut încredere în ea și nu au pus niciodată presiune pentru rezultate: „M-au lăsat să mă bucur de acest drum pe care l-am ales. Iar mama, în mod deosebit, a fost mereu persoana rațională de lângă mine, care m-a ajutat să înțeleg în ce măsură ar trebui să mă preocup de fiecare Olimpiadă”.

Maria este pasionată și de sport. Cochetează cu ideea de a deveni când jurnalist sportiv de limbă franceză. Dar, pentru că se pregătește la toate materiile bine, orice cale îi este deschisă.

Succesul, o muncă de echipă

Vladimir Tănase, elev în clasa a X-a, a obținut Medalia de Bronz la Olimpiada Națională de Matematică, pe locul 33 – premiu special. „A fost un an atipic. Subiectul se aștepta să fie structurat cel puțin altfel. Însă a fost o experiență plăcută, chiar dacă stresul sau presiunea și-au spus cuvântul”, explică el.

Ce poate spune despre matematică și valorile creștine? „Cred că amândouă au un comun faptul că ne învață ce este munca de echipă și ne învață că, pentru a reuși, ai nevoie de cel puțin doi oameni”, spune Vladimir.

„Niciodată singur nu o să poți reuși la fel de bine ca atunci când ești aproape de cineva sau în comuniune cu cel de lângă tine și puneți cap la cap anumite idei sau vă ajutați unul pe altul.”

Elevul a descoperit că, „pe lângă partea de performanță, de cunoștințe, există și o parte foarte importantă – de încredere în tine, partea psihologică, emoțională”, care trebuie gestionată.

Le este recunoscător părinților că l-au susținut cu programe și cu pregătiri, dar mai ales în plan psihologic și emoțional: „Ca personalitate, sunt puțin pesimist, mai ales când vine un context mai stresant”, spune el.

Atunci intervine susținerea părinților: „Întotdeauna mi-au arătat că există o cale, că există cel puțin o soluție și că, orice ar fi, voi merge înainte. Mama, mai ales în contextul acesta, a fost principalul meu sprijin. Întotdeauna a știut să mă readucă cu picioarele pe pământ să-mi arate că munca sau efortul nu vor fi în zadar”.

Vladimir își dorește pe viitor să ajungă să predea și el Matematica și – cel mai probabil – să pregătească și el alți elevi pentru olimpiade!

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Foto credit: Liceul Teoretic „Sf. Trei Ierarhi” (deschidere articol)