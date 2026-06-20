Arhiepiscopul Atanasie a hirotonit un diacon într-o nouă parohie înființată în Londra

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie în nou înființata parohie din Londra – Bromley, ocrotită de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. În cadrul slujbei, ipodiaconul Antonie Brăilescu, de la Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Colchester, a fost hirotonit diacon.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța consolidării vieții parohiale prin rugăciune, unitate și spirit de jertfă, îndemnând comunitatea să păstreze vie dragostea față de Biserică și să lucreze împreună la dezvoltarea unei comunități statornice și unite.

O viață trăită în lumina lui Hristos

Referindu-se la Evanghelia Duminicii a 3-a după Rusalii, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a arătat că omul contemporan este adesea copleșit de griji și preocupări trecătoare, iar adevărata libertate lăuntrică se dobândește atunci când în centrul vieții este Hristos.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a amintit de pomenirea Sfinților Athoniți, sărbătoare recent înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, evocându-i pe Sfinții Cuvioși Dionisie de la Colciu, Petroniu Tănase și Nectarie Protopsaltul, modele de rugăciune, nevoință și iubire față de Dumnezeu.

Arhiepiscopul Atanasie a arătat că viețile acestor sfinți reprezintă o mărturie vie a căutării Împărăției lui Dumnezeu și un exemplu pentru credincioșii care doresc să dobândească pacea lăuntrică prin apropierea de Dumnezeu.

Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” se numără printre cele mai noi comunități ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord