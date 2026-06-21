Doar comuniunea noastră cu Dumnezeu ne odihneşte sufletul, explică PS Paisie Sinaitul

„Doar comuniunea noastră cu Dumnezeu ne odihneşte sufletul, ne linişteşte şi ne împlineşte”, a explicat duminică Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale.

Referindu-se la Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, ierarhul a subliniat pericolul grijilor excesive ale vieții, mai ales pentru omul contemporan, care se confruntă permanent cu numeroase preocupări și incertitudini.

„Cred că nu este om care, de-a lungul vieţii sale, să nu fi fost împovărat de griji”, a spus Preasfinția Sa.

„Sunt gânduri, până la urmă, fireşti şi omeneşti, care vin asupra noastră. Problema este atunci când aceste griji ajung să ne acapareze cu totul, când devenim robiţi de ele, încât tot sufletul nostru şi toată energia noastră le canalizăm doar pentru a rezolva aceste probleme, care însă nu se rezolvă niciodată definitiv”.

Episcopul vicar patriarhal a arătat că omul uită să caute adevăratul sens al vieții: „Crede cu tărie că toate lucrurile, toate realizările vieţii sale, sunt câştigate doar prin propriile puteri, prin propriile eforturi. Uităm adeseori că lucrurile esenţiale, precum sănătatea, puterea, văzul, auzul, toate simţurile noastre şi însăşi viaţa, le-am primit prin darul lui Dumnezeu”.

Între Dumnezeu și grijile lumii

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a amintit că îndemnul Mântuitorului pentru oameni de a nu se îngrijora excesiv nu înseamnă nepăsare sau lipsă de responsabilitate.

„Ca un balsam pentru suflet răsună cuvintele Domnului Hristos din Evanghelia de astăzi, care ne invită să nu ne îngrijorăm în mod excesiv, ci să avem încredere. De trei ori ne spune Hristos cu insistenţă: Nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră…, Nu vă îngrijoraţi ce veţi mânca, ce veţi bea, cu ce vă veţi îmbrăca şi Nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine!”.

„Aceasta însă nu este o invitaţie de a ignora ceea ce se întâmplă în jurul nostru sau de a deveni nepăsători faţă de ocupaţiile şi responsabilităţile noastre zilnice. Dimpotrivă, este o chemare de a ne aşeza viaţa într-o ordine dreaptă, punând pe primul loc ceea ce este veșnic și nu ceea ce este trecător”, a mai spus Preasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a atras atenția asupra tendinței societății contemporane de a transforma bunăstarea materială într-un scop ultim al existenței: „Domnul Hristos nu ne spune că necesităţile de bază nu sunt importante, ci ne invită să reconsiderăm ordinea priorităților, pentru a nu rămâne prinși în obsesia lucrurilor materiale, în căutarea succesului cu orice preţ”.

„Vedem uneori cum, în spatele imaginii impecabile a unor oameni consideraţi de succes, se ascund suferinţe profunde, anxietate, depresie şi singurătate. Toate acestea sunt adesea efecte ale înstrăinării de Dumnezeu, de familie şi de valorile autentice ale vieţii”.

Împărăția lui Dumnezeu începe în inima omului

În partea finală a predicii, Episcopul vicar patriarhal a explicat că Împărăția lui Dumnezeu nu reprezintă doar o realitate viitoare, ci începe încă din această viață, prin prezența și lucrarea lui Hristos în sufletul credinciosului.

„Domnul ne cheamă astăzi la un mod de viaţă superior, care conduce la fericirea şi viaţa veşnică. Ne învaţă să căutăm esenţialul, să ne eliberăm de grijile inutile care ne sufocă viaţa”, a spus Preasfinția Sa.

„Hristos-Domnul este Împărăţia lui Dumnezeu în persoană. El este Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu (Matei 1, 23). Dumnezeu este cu noi atunci când Îl chemăm; El intră în inima omului dacă omul Îl primeşte”.

„Căutând mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, vom descoperi că Dumnezeu nu încetează niciodată să poarte grijă de noi, spre slava Sa şi spre mântuirea noastră”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale