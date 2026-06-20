Sâmbătă au fost desemnați candidații pentru slujirea de Mitropolit al Basarabiei, în urma lucrărilor desfășurate în cadrul Sinodului mitropolitan reunit la Chișinău.

În urma consultărilor și a votului secret, membrii Sinodului i-au propus pe Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și pe Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

După încheierea lucrărilor Sinodului, ierarhii s-au întâlnit cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chișinăului, alături de reprezentanți ai Episcopiei de Bălți și ai Episcopiei Basarabiei de Sud delegați în Adunarea Națională Bisericească a Patriarhiei Române.

Participanții au analizat lista propusă de Sinodul Mitropoliei Basarabiei și au decis menținerea acesteia, fără desemnarea unui al treilea candidat.

Potrivit procedurilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, propunerile rezultate în urma consultărilor de la Chișinău vor fi înaintate Sfântului Sinod, care poate completa lista cu încă un candidat și va alege prin vot secret viitorul Mitropolit al Basarabiei.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei