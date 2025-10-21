Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Comunicat: Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale (26 octombrie 2025)

Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025.

Citește mai mult.

Basilica, 10 ani pe social media: „Binele de știut”, punte între Biserică și lumea digitală

Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române aniversează zece ani de prezență pe platformele sociale, un deceniu dedicat comunicării „Binelui de știut”, mărturisirii credinței și conectării globale.

Citește mai mult.

Mozaicurile Catedralei Naționale: Cea mai expresivă și valoroasă metodă de pictare a unui lăcaș emblematic (pdf)

Arhiepiscopia Bucureștilor a publicat o serie de pliante dedicate Catedralei Mântuirii Neamului, pe care Basilica.ro le prezintă în apropierea momentului sfințirii picturii în mozaic a sfântului lăcaș. Mai jos prezentăm pliantul despre pictura în mozaic, care poate fi descărcat și în format *pdf.

Citește mai mult.

Doi ierarhi au sfințit biserica dintr-o localitate băcăuană

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au sfințit duminică Biserica„Învierea Domnului” din Parohia Podu Turcului 2, județul Bacău.

Citește mai mult.

Credincioși și ierarhi români din diaspora, din nou în pelerinaj la fosta temniță din Kufstein

Români și ierarhi din diaspora au participat sâmbătă la deja tradiționalul pelerinaj anual la fosta temniță de la Kufstein, unde au fost închiși Sfințiilor Mărturisitori Ardeleni, călugărul Visarion Sarai, preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel și țăranul Oprea Nicolae.

Citește mai mult.