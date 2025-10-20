Credincioși și ierarhi români din diaspora, din nou în pelerinaj la fosta temniță din Kufstein

Români și ierarhi din diaspora au participat sâmbătă la deja tradiționalul pelerinaj anual la fosta temniță de la Kufstein, unde au fost închiși Sfințiilor Mărturisitori Ardeleni, călugărul Visarion Sarai, preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel și țăranul Oprea Nicolae.

Românilor de la parohiile din Austria și Germania și s-au alăturat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Ierarhii români au oficiat Sfânta Liturghie în biserica de lângă fosta închisoare din Kufstein, iar teologul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan a vorbit despre jertfa și mărturisirea Sfinților Ardeleni.

Ierarhii din Mitropolia Germaniei au oficiat un Parastas sâmbătă, 18 octombrie în fortăreața Kufstein din Austria, unde au fost închiși Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Foto: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul

Ierarhii și clericii prezenți au oficiat apoi slujba Parastasului între zidurile fostei fortărețe.

„Dumnezeu, pentru rugăciunile sfinților mărturisitori ardeleni, să ne dea și nouă înțelepciunea și puterea de a fi martori ai iubirii Lui și ai credinței în Înviere cu toată viața noastră”, a transmis Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul într-o postare pe Facebook.

La pelerinaj au participat români de la parohiile românești din Austria și din sudul Germaniei.

Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul

