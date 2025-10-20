Doi ierarhi au sfințit biserica dintr-o localitate băcăuană

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au sfințit duminică Biserica„Învierea Domnului” din Parohia Podu Turcului 2, județul Bacău.

Cu această ocazie, lăcașul de cult a primit un al doilea hram închinat Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

La Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Veniamin a explicat Evanghelia despre învierea fiului văduvei din Nain.

„Acolo, Domnul Hristos s-a atins de sicriu, iar aici se atinge de sufletele noastre, de mintea noastră, de gândirea noastră de fiecare dată când noi venim spre El sau El vine spre noi se atinge de trupurile noastre atunci când ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui”.

Încununarea unui efort

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre sărbătoarea sfințirii unei biserici ca încununare a efortului depus de comunitatea coordonată de preot.

„Ziua sfințirii unei Biserici este ziua în care harul Învierii se pogoară și înveșmântează noul lăcaș. Deci astăzi ne bucurăm ca în ziua de Paști pentru această frumoasă sărbătoare la care am fost invitați cu toții”.

Preasfinția Sa a precizat faptul că fiecare biserică este o replică a Sfântului Mormânt în care intrând poți simți bucuria și binecuvântarea Mormântului Domnului și lumina Sfintei Învieri.

Ordine și distincții

Preotul paroh Moise Dorin-Albu a primit Crucea Țării de Jos, cea mai înaltă distincție pentru preoți a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Distincții de vrednicie au primit și ctitorii înnoitori Mirela Umbrărescu și Cristina Dorin, acestora fiindu-le înmânat Ordinul Melchisedec Clasa I, pentru mireni.

Renovarea ansamblului parohial

Din anul 2022, biserica a intrat într-un proces de restaurare și înnoire. A fost înlocuită vechea dușumea din scândură, cu sistem de încălzire în pardoseală și placată cu gresie, s-a refăcut soleea și s-a instalat centrală pe gaz.

În sfântul Altar a fost înlocuită Sfânta Masă cu una din marmură, a fost construit un nou proscomidiar și s-a refăcut întreaga pictură. Tâmplăria ferestrelor a fost înlocuită cu vitralii.

La exterior a fost refăcut în totalitate acoperișul, podul a fost izolat, s-au refăcut cu tencuială decorativă pereții și s-a placat cu piatră. Pe turla bisericii a fost realizată o icoană de 4 metri pătrați din mozaic reprezentând Învierea Domnului.

De asemenea, îmbunătățiri au fost aduse și la Așezământul Social „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului