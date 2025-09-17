Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel, despre Sf. Sofian de Antim: Mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj cu ocazia proclamării locale a Sfântului Sofian de la Antim.

Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim: A strălucit în Capitala României prin dragostea și blândețea sa

Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian a avut loc marți la Mănăstirea Antim din Capitală.

Programul proclamării locale a canonizării Sfântului Gherasim de la Tismana

Mitropolia Olteniei a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Festivitățile se vor desfășura în perioada 19 – 21 septembrie, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj.

Sărbătoarea Sf. Iosif de la Partoș la Timișoara: mii de oameni au venit să-l cinstească pe ocrotitorul Banatului

Mii de credincioși, preoți și monahi au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara pentru a-l cinsti pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Ocrotitorul Banatului.

Parohia sârbă in Halmstad a primit un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva

Parohia Ortodoxă Sârbă din Halmstad, Suedia, a primit sâmbătă un veșmânt care a acoperit cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva.

