Sărbătoarea Sf. Iosif de la Partoș la Timișoara: mii de oameni au venit să-l cinstească pe ocrotitorul Banatului

Mii de credincioși, preoți și monahi au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara pentru a-l cinsti pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Ocrotitorul Banatului.

Sărbătoarea a debutat în ajun, cu slujba unită cu Litia, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Înaintea de procesiunea cu moaștele Sfântului Iosif, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a ținut un cuvânt de învățătură, în care a avertizat că dacă se va pierde unitatea Bisericii, se va pierde și țara noastră.

„Ni s-a dat în custodie să păzim cămașa lui Hristos, unitatea Bisericii. Căci unitatea Bisericii stă la temelia unității noastre naționale a neamului nostru. De va sfâșia cineva Biserica ușor le va fi altora să sfâșie și țara”.

„Țara nu se apără numai cu pușca ci se apără cu credința în Preasfânta Treime Dumnezeu și cu rugăciunile către Preasfânta Treime Dumnezeu. Hristos s-a adus pe sine jertfă pe acest altar, Crucea, cu cele patru brațe, simbol al cuprinderii întregului univers”, a spus ÎPS Ioan.

Sfântul Iosif i-a strâns pe bănățenii de toate vârstele

Procesiunea cu sfintele moaște a strâns mii de oameni, la final, racla fiind așezată pe soleea din fața Sfântului Altar, pentru ca toți credincioșii să se poată închina la cinstitele moaște ale Sfântului Iosif cel Nou.

În ziua hramului, bănățenii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie, oficiată de IPS Ioan, alături de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Mii de oameni s-au așezat la rând, în fața Catedralei Mitropolitane, pentru a se închina la moaștele Sfântului Iosif, cinstindu-l, astfel, pe Ocrotitorul Banatului.

La bucuria praznicului a contribuit faptul că printre pelerini s-au aflat sute de copii de toate vârstele, veniți să se închine la moaștele Sfântului Iosif, mai ales că data de 15 septembrie este zi liberă pentru unitățile de învățământ din județ.

Foto credit: Mitropolia Banatului