Parohia sârbă in Halmstad a primit un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva

Parohia Ortodoxă Sârbă din Halmstad, Suedia, a primit sâmbătă un veșmânt care a acoperit cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva.

Odorul a fost dăruit de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, iar racla în care a fost așezat a fost oferită comunității de Episcopul Macarie ala Europei de Nord.

Cu această ocazie, Episcopul Macarie și Mitropolitul Dositei al Scandinaviei (Patriarhia Serbiei) au oficiat Sfânta Liturghie Biserica sârbească „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

„Pentru darul vostru mare din partea Bisericii Ortodoxe Române, vom fi mulțumitori în toate veacurile și toată vremea în această biserică care este închinată Sfintei Parascheva. Noi mereu o să ne amintim de această aleasă zi”, a spus Mitropolitul Dositei.

La slujbă au participat atât credincioși sârbi, cât și români.

„Cu mare bucurie duhovnicească am așteptat această zi ca să slujim împreună, sârbi și români, în acest sfânt lăcaș ortodox, sârbesc, ocrotit de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe care și românii și sârbii și grecii și toți ortodocșii de pretutindeni o cinstesc”, a menționat Episcopul Macarie.

Cei doi ierarhi au binecuvântat la final piatra de temelie a unei noi biserici care va fi construită pentru comunitatea sârbească.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord