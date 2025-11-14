Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Icoana ortodoxă, loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune: Patriarhul Daniel la Conferința Națională de pictură bisericească

„Icoana ortodoxă nu este o simplă podoabă așezată în biserică pentru a fi admirată din punct de vedere estetic, ci un loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune, în comuniunea Bisericii”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în deschiderea Conferinței Naționale Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească, care a început joi la București.

Sfințire de raclă: Catedrala Națională a primit un fragment din moaștele Sf. Apostol Filip

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a sfințit joi racla în care a fost așezat un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip, dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de Arhimandritul Antipas Skandalakis, Starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos.

Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sf. Arsenie de la Prislop

Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop.

Taina dulcii așteptări: Mesaj pastoral al IPS Atanasie la începutul Postului Nașterii Domnului

Într-un mesaj pastoral publicat joi, în ajunul Postului Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, îi invită pe credincioși să redescopere „taina așteptării”, pe care o numește „respirația nădejdii” și „locul unde Dumnezeu Se descoperă în tăcere”.

Ciprian Olinici: Mozaicul Catedralei Naționale nu este o copie a tradiției, ci o continuare creativă a acesteia

„Alegerea împodobirii întregului interior al Catedralei Naționale cu mozaicuri, urmând fidel tradiția bizantină, însă cu mijloacele pe care modernitatea le pune la dispoziție, reprezintă fără îndoială un act dublu de recuperare și actualizare, în cheie artistică și teologică deopotrivă, a uneia dintre cele mai importante moșteniri ale Bizanțului”, a spus Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici joi, la Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”.

