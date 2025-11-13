Taina dulcii așteptări: Mesaj pastoral al IPS Atanasie la începutul Postului Nașterii Domnului

Într-un mesaj pastoral publicat joi, în ajunul Postului Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, îi invită pe credincioși să redescopere „taina așteptării”, pe care o numește „respirația nădejdii” și „locul unde Dumnezeu Se descoperă în tăcere”.

Arhiepiscopul Atanasie subliniază că omului contemporan, obișnuit cu graba și satisfacția imediată, îi este greu să mai trăiască așteptarea ca virtute. Totuși, spune ierarhul, tocmai acest timp al răbdării devine locul unei întâlniri duhovnicești profunde:

„Așteptarea e respirația nădejdii și tăcerea iubirii care crede. În fiecare suflet există o așteptare care nu se stinge, căci ea este rodul credinței”.

Timpul dintre promisiune și împlinire

În mesajul său, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie subliniază că viața creștină se desfășoară în „tensiunea dintre deja și încă nu”, între darul primit și cel făgăduit. Așteptarea devine astfel „una dintre marile școli ale inimii”, în care omul trăiește bucuria prezenței lui Hristos, fără a înceta să Îl dorească pe deplin.

Ierarhul amintește că, în plan duhovnicesc, „Hristos a venit, dar Îl mai așteptăm; Împărăția a început, dar nu s-a arătat deplin”, iar această tensiune transformă timpul așteptării într-un loc de întâlnire între om și Dumnezeu.

Răbdarea devine „dulceața duhovnicească” care transfigurează această perioadă: „Așteptarea poate fi amară, când e plină de nerăbdare, dar devine dulce când e luminată de nădejde neclintită”.

Arhiepiscopul reamintește că Nașterea Domnului, spre care ne îndreptăm, „nu este sfârșitul așteptării, ci începutul ei”. Pruncul din iesle poartă „toată făgăduința Învierii”, iar lumina Betleemului este doar începutul „luminii celei neînserate a veșniciei”.

Așteptarea lui Dumnezeu în noi

Postul Nașterii Domnului este un timp în care cele două așteptări — a omului și a lui Dumnezeu — se întâlnesc. „El așteaptă ca noi să ne deschidem inimile, iar noi așteptăm să vină. Acolo, între aceste două doruri care se caută, se îmbrățișează adânc, acolo se naște bucuria Crăciunului”.

Înaltpreasfinția Sa amintește că nu doar omul Îl așteaptă pe Dumnezeu, ci „adevărul e și mai tainic: El ne așteaptă cu mai adâncit dor”.

Așteptarea ca rugăciune

Arhiepiscopul Atanasie evidențiază faptul că postul este o „lucrare a inimii”, o școală a liniștirii prin răbdare, credință și curăție: „Numai o inimă curată știe să aștepte fără să se tulbure”.

Fiecare așteptare se transformă în rugăciune: „În adâncul sufletului, fiecare așteptare se transformă în rugăciune”, iar „când omul tace, suspinul său devine psalmodiere”.

Prin această așteptare lucrătoare, credinciosul se pregătește să întâmpine pe Hristos în Betleem, și în inima sa, cu pace, încredere și nădejde.

Postul Nașterii Domnului 2025

Anul acesta, Postul Nașterii Domnului începe vineri, 14 noiembrie, și va ține până în Ajunul Crăciunului, în data de 24 decembrie.

Pe 30 noiembrie va fi serbat hramul Catedralei Naționale, avândul ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord