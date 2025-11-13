Sfințire de raclă: Catedrala Națională a primit un fragment din moaștele Sf. Apostol Filip

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a sfințit joi racla în care a fost așezat un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip, dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de Arhimandritul Antipas Skandalakis, Starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos.

Slujba a avut loc la Paraclisul Catedralei Naționale înainte de Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia hramului de toamnă, Sfântul Ioan Gură de Aur.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a evidențiat importanța Sfântului Apostol Filip în procesul de încreștinare a poporului din Sciția, strămoșii românilor.

„Datorită preocupării și contribuției regretatului profesor academician Emilian Popescu s-a dovedit că Sfântul Andrei nu este singurul Apostol care a semănat Cuvântul Evangheliei în Sciția, ci el a fost însoțit și de Sfântul Apostol Filip, concetățeanul său”.

Preasfinția Sa a subliniat că date despre Sfântul Apostol Filip sunt oferite în Evanghelia Sfântului Apostol Ioan și în Faptele Apostolilor.

„Sfântul Apostol Filip provenea din acelaşi loc de origine ca şi Petru şi Andrei, adică Betsaida (cf. In 1, 44), un orășel ce aparținea tetrarhiei unuia dintre fiii lui Irod cel Mare, numit şi el tot Filip (cf. Lc 3,1)”.

Sfântul Apostol Filip este reprezentat pe fațada de vest a Catedralei Naționale alături de Sfântul Apostol Andrei.

