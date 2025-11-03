Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Catedrala Națională, o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină

„Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel într-un articol publicat în Ziarul Lumina de Duminică.

Episcopul Europei de Nord propune cinci chei de înțelegere pentru Catedrala Națională

Episcopul Macarie al Europei de Nord propune cinci chei pentru o bună înțelegere a Catedralei Naționale.

E bucuria oricărui român, o dorință de un secol și jumătate: Gânduri de la închinătorii în altarul Catedralei Naționale

Pelerini din toată țara au călătorit în Capitală, pentru a se închina în altarul Catedralei Naționale, deschis în mod excepțional în acest scop după sfințirea picturii în mozaic.

Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională: Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar

Mulțimi de pelerini vin continuu la Catedrala Națională la aproape o săptămână de la sfințire. Peste 170.000 de persoane au trecut, până sâmbătă dimineață, prin Sfântul Altar.

Punct de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul Tronos Junior

În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverși. La acest eveniment, petrecut cu ocazia Zilei Clerului Militar și în prezența reprezentanților Armatei Române, grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază textul poeziei „Avem o țară”, atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr.

