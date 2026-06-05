Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei aniversează 15 ani de la întronizare

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu aniversează vineri 15 ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, din părinții Dumitru și Rozalia Pop, primind la Botez numele de Ionel. Școala elementară a urmat-o în comuna natală, între anii 1960-1968. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, în anul 1973.

După terminarea studiilor teologice seminariale. În toamna anului 1974 a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-a frecventat numai un singur an de studii (1974-1975), continuând apoi la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, unde, în vara anului 1978, și-a luat licența în Teologie.

Tunderea în monahism

La 1 august 1978, la vârsta de 25 de ani, a intrat în obștea Mânăstirii Sinaia din județul Prahova, unde a fost primit ca frate de starețul de atunci, protosinghelul Calinic Argatu, actualul Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului.

În același an, a fost tuns în monahism de sărbătoarea Sfintei Parascheva (14 octombrie 1978), primind la călugărie numele de Irineu.

A urmat cursurile de Doctorat din cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din București. Între anii 1985- 1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton, statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale.

A fost numit, la 9 iunie 1989, preot slujitor la catedrala patriarhală din București. I s-au încredințat, totodată, numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc.

La data de 26 octombrie 1989 a primit și rangul de arhimandrit, după care a fost numit în funcția de superior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

Slujirea arhierească

Arhimandritul Irineu Pop a fost ales în data de 30 octombrie 1990 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

A primit titlul de „Bistrițeanul” și a fost hirotonit și instalat în catedrala eparhială din Cluj-Napoca, la 21 noiembrie, 1990.

În slujirea de Arhiepiscop al Alba Iuliei, Înaltpreasfinția Sa a înființat mai multe centre pentru tineret și peste 30 de noi așezăminte sociale (Centre de zi pentru copii, Case de tip familial, Cămine pentru persoane vârstnice, Cantine sociale, Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice sau cu handicap, Adăposturi de noapte).

A înființat Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”, prin care sunt oferite anual cel puțin zece burse de studiu adresate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Biografia integrală a Arhiepiscopului Irineu poate fi consultată aici.

Foto credit: Basilica.ro