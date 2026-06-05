Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Pregătiri pentru proclamarea locală: Patriarhul Daniel a sfințit racla cu moaștele Sf. Elisabeta de la Pasărea

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit joi, la Palatul Patriarhiei, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și trei icoane relicvar.

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PS Timotei Prahoveanul despre cele două sfinte de la Măn. Pasărea: Sunt darurile lui Dumnezeu peste încercările noastre

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat joi rolul Sf. Elisabeta și Filofteia de la Pasărea în viața duhovnicească, numindu-le „darurile lui Dumnezeu peste încercările noastre și peste lacrimile Bisericii”.

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Sfântul Gavriil Georgianul a fost inclus în calendarul Bisericii Ortodoxe Române

Sfântul Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul a fost inclus începând de anul viitor în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost aprobată de Sfântul Sinod, în ședința de lucru desfășurată miercuri la Palatul Patriarhiei.

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Sfinții Martiri Militari, ocrotitori ai Armatei Române, vor avea o zi comună de cinstire

Sfinții Martiri Militari, cinstiți de Biserică drept ocrotitori ai Armatei Române și modele de mărturisire a credinței, vor avea o zi comună de prăznuire în calendar.

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Un nou program la Facultate de Teologie din București: Vor fi formați profesori cu dubla specializare Teologie-Litere

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București va organiza, începând cu anul universitar 2027–2028, un program de licență în care vor fi formați profesori cu dublă specializare, Teologie și Litere.

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