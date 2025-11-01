Episcopul Europei de Nord propune cinci chei de înțelegere pentru Catedrala Națională

Episcopul Macarie al Europei de Nord propune cinci chei pentru o bună înțelegere a Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Macarie a participat la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, despre care s-au spus și s-au scris multe.

„Îmi aștern în scris câteva reflecții posibile chei de înțelegere duhovnicească a ceea ce am trăit, împreună, în aceste zile, adunați la și în jurul acestui templu ridicat spre slava lui Dumnezeu și spre sfințirea și mântuirea noastră”, a scris ierarhul pe pagina de Facebook a Episcopiei Europei de Nord.

Rezultatul evlaviei populare

Episcopul Macarie a subliniat că edificarea Catedralei Naționale a fost posibilă datorită evlaviei poporului român dreptmăritor.

„Religiozitatea neamului nostru este, comparabilă cu țările occidentale, dar și cu cele din vecinătate, considerabilă. Este vizibilă la marile sărbători care prilejuiesc pelerinaje, dar și în bisericile pline și deseori neîncăpătoare din orașele – și satele nu foarte tare afectate de migrație”.

„Numai un asemenea sentiment popular a făcut ca proiectul Catedralei să nu fie un oarecare obiectiv, ci un simbol cu relevanță națională”, a notat ierarhul.

Preasfinția Sa a arătat că subiectul Catedralei Naționale nu a fost tratat favorabil de o mare parte a liderilor de opinie și a mass-mediei.

„Catedrala a devenit, la un moment dat, subiect de protest stradal, de lozinci strigate, speculat politic. S-au scris cărți critice față de proiect, s-au făcut campanii, s-au viralizat piese muzicale ironice, în asemenea fel, încât un cunoscător superficial al patriei noastre și-ar fi închipuit că nimeni din această țară nu-și dorește catedrala”.

Împlinirea unui ideal

Ierarhul a amintit că edificarea unei Catedrale Naționale este un ideal al societății românești încă de la obținerea independenței.

„Catedrala este împlinirea unui vechi proiect și ideal al Bisericii și societății noastre și, simbolic, încununează și se conectează la ceata sfinților români a căror canonizare a fost realizată în acești ani din urmă și care continuă”.

Preasfinția Sa a remarcat consecvența cu care a fost tratat proiectul, evidențiind hotărârea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Poate mulți s-au îndoit, văzând opoziția față de Catedrală, că s-ar putea realiza. Poate mulți au considerat că nu e momentul sau nu e cazul, doar avem atâtea probleme în țară și lume”.

„Părintele Patriarh a avut o viziune istorică și a gândit dincolo de toate acestea. Și numai o asemenea viziune, susținută de o hotărâre pe măsură, a făcut ca proiectul să fie dus la final, după atâția ani de tergiversări și dificultăți”, a subliniat Episcopul Europei de Nord.

O ofrandă

O ultimă cheie de înțelegere a Catedralei Naționale propusă de Preasfințitul Părinte Macarie este aceea a unei ofrande aduse înaintașilor.

„Catedrala al cărei hram principal este Înălțarea Domnului și, totodată, Ziua Eroilor, este o ofrandă, un monument de mulțumire adusă tuturor celor ce, înaintea noastră, s-au jertfit pentru această țară, a celor ce s-au ostenit, cu mic, cu mare, fiecare cu lucrarea și cu jertfa sa, datorită cărora astăzi avem o țară, o națiune, un trecut, o identitate”.

„Este, totodată, un dar pentru urmași, o moștenire de seamă, care le va oferi prilejul regăsirii de sine și al împăcării cu Dumnezeu. Este asemenea unui far, înălțat pentru cei ca noi, care ne aflăm departe, pe marea acestei vieți, să nu rătăcim drumul spre casă”, a încheiat Preasfinția Sa.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene