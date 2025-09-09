Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel: Maica Domnului ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați în credință

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, luni, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Citește mai mult.

PS Paisie Sinaitul: Doar Ana va naște o fată, pe care Fiul lui Dumnezeu o va alege să-I fie mamă

Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o omilie despre Nașterea Maicii Domnului.

Citește mai mult.

PS Timotei Prahoveanul: Nașterea Maicii Domnului a fost bucuria pe care Dumnezeu a adus-o tuturor popoarelor!

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat luni Sf. Liturghie la la parohia „Sfântul Gheorghe” Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre bucuria nașterii Maicii Domnului.

Citește mai mult.

Pelerinii s-au închinat la Brâul Maicii Domnului, cu ocazia hramului Mănăstirii Giurgeni

Pelerinii s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului, adus la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț, cu ocazia hramului sfântului lăcaș.

Citește mai mult.

O nouă parohie românească, inaugurată în Marea Britanie

Comunitatea românească din Marea Britanie, în special cea din zona Londrei, are la dispoziție o nouă parohie ortodoxă, a anunțat Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Citește mai mult.