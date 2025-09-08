O nouă parohie românească, inaugurată în Marea Britanie

Comunitatea românească din Marea Britanie, în special cea din zona Londrei, are la dispoziție o nouă parohie ortodoxă, a anunțat Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Parohia, cu hramul „Duminica Sfântului Apostol Toma”, a fost inaugurată sâmbătă, în zona metropolitană Londra, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Cu această comunitate, numărul total al parohiilor din zona metropolitană a Londrei a ajuns la 12, care slujesc pentru cei aproximativ 500.000 de români, care trăiesc în zonă.

O misiune duhovnicească

IPS Atanasie l-a instalat, oficial, părintele Alin Lazăr Zegrean ca preot paroh al noii comunități de credință.

„Un preot paroh este chemat să fie părinte duhovnicesc pentru întreaga comunitate, să poarte de grijă fiecărui suflet și să lucreze cu dragoste și jertfelnicie la zidirea Bisericii lui Hristos. Păstorirea nu este doar o responsabilitate administrativă, ci mai ales o misiune duhovnicească: aceea de a aduce pe oameni mai aproape de Dumnezeu și de a întări legătura lor frățească în iubire și comuniune”.

„Într-o lume adesea grăbită și marcată de singurătate, misiunea preotului este aceea de a fi aproape de credincioși, de a le asculta frământările, de a le împărtăși nădejde și de a le arăta prin slujirea sa chipul iubirii lui Hristos. Îl încredințăm pe părintele Alin Lazăr Zegrean rugăciunilor credincioșilor și îl binecuvântăm să-și înceapă slujirea cu râvnă, cu blândețe și cu statornicie, spre folosul și bucuria tuturor”, a afirmat Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

La ceremonie au participat și reprezentanți ai autorităților locale, mai precis primarii localităților Gravesend și Dartford, situate în zona metropolitană Londra, care vor aparține de noua parohie.

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a subliniat că această parohie se înscrie în programul pastoral al instituției, care urmărește să ofere românilor din această țară spații de rugăciune și de memorie culturală.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord