Pelerinii s-au închinat la Brâul Maicii Domnului, cu ocazia hramului Mănăstirii Giurgeni

Pelerinii s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului, adus la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț, cu ocazia hramului sfântului lăcaș.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a fost întregită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

„Această mare sărbătoare ne amintește de drepții si dumnezeieștii Părinți, Ioachim și Ana, care, deși la o vârstă înaintată, nu aveau prunci, dar au insistat în rugăciune, iar Dumnezeu, Care pe toate le rânduiește și știe folosul pentru oameni, știa că trebuie să se nască în lume vasul ales din care să se întrupeze Fiul Său”.

„El a dăruit ca ei să nască o pruncă, ca rod al rugăciunii, prin care avea să se nască Mântuitorul Iisus Hristos”, a subliniat PS Veniamin.

Mulțumiri pentru pelerini

La rândul său, părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, starețul Mănăstirii Giurgeni, a mulțumit credincioșilor veniți în număr mare, pentru a se închina Maicii Domnului.

„Mulțumesc pelerinilor, care ați venit să vă rugați la Brâul Preacinstitei și Pururea Fecioarei Maria și la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului și care ați dorit să luați parte și să înfrumusețați această zi binecuvântată în care o prăznuim pe Mijlocitoarea noastră către Domnul Iisus Hristos”.

„Împreună cu obștea monahală, transmitem și noi alese gânduri celor care poartă cu evlavie numele Maicii Domnului și o rugăm să vă ocrotească pe toți, dăruindu-vă ajutor în toate, bucurie și sănătate”, a afirmat Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Brâul Maicii Domnului a fost adus de o delegație formată din două monahii de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia.

La Mănăstirea Giurgeni se află o Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Foto credit: Mănăstirea Giurgeni