Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii.

Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, întinse să îmbrățișeze omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii: Patriarhul Daniel

„Când un păcătos se întoarce spre Dumnezeu și face primii pași ai pocăinței, Dumnezeu, alergând, îi iese în întâmpinare. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pe care El le întinde ca să-l îmbrățișeze pe omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii lui Hristos, și anume primirea pocăinței omului păcătos și dăruirea iertării păcatelor”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică.

Citește mai mult.

Descarcă gratuit broșura „Soborul Sfintelor Femei Românce” realizată de Agenția de știri Basilica

Agenția de știri Basilica a publicat vineri online broșura digitală „Soborul Sfintelor Femei Românce”, dedicată sfintelor a căror canonizare a fost proclamată vineri la Catedrala Patriarhală.

Citește mai mult.

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de vineri, 6 februarie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Citește mai mult.

Moment de bucurie și responsabilitate: Parohia Zlătari din Capitală are un nou paroh

Părintele Ștefan Sfarghie, Consilier Patriarhal Coordonator la Publicațiile Lumina din cadrul Sectorului comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale și slujitor al Parohiei Zlătari din Capitală, a fost instalat duminică în funcția de paroh al acestei comunități.

Citește mai mult.

Acad. Leon Dănăilă a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română

Un eveniment dedicat vieții și carierei academicianului Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și a cercetării medicale din România, a reunit joi, la Teatrul Național din București, personalități din domeniul științific, cultural, academic și religios.

Citește mai mult.