Duhul Sfânt unește lacrimile pocăinței cu bucuria înnoirii vieții, a spus Patriarhul României în Duminica Rusaliilor

Patriarhul Daniel a explicat că sărbătoarea Rusaliilor reprezintă momentul constituirii văzute a Bisericii lui Hristos în istorie.

„Cincizecimea este totodată și Sărbătoarea Întemeierii sau Constituirii Bisericii, căci în acea zi, prin puterea propovăduirii Sfântului Apostol Petru și prin lucrarea Sfântului Duh, s-au botezat circa trei mii de suflete, alcătuind cea dintâi comunitate euharistică a noului legământ”.

„Această plinătate a Duhului Sfânt dăruită la Cincizecime este și începutul constituirii Bisericii ca o realitate divino-umană în istorie”, a afirmat Preafericirea Sa.

Duhul Sfânt, arvuna vieții veșnice

Patriarhul României a arătat că Duhul Sfânt este Cel care împărtășește oamenilor viața lui Hristos Cel înviat și înălțat la ceruri: „Duhul Sfânt se dăruiește în plinătate ca o arvună pentru viața veșnică”.

Preafericirea Sa a explicat că toate Tainele Bisericii sunt lucrări ale Duhului Sfânt care pregătesc omul pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. De asemenea, Patriarhul Daniel a evidențiat rolul Duhului Sfânt în curățirea și sfințirea omului.

„Mai întâi curățește sufletul de păcate și îl sfințește prin Sfântul Botez și prin toată viețuirea creștină în post, rugăciune, pocăință și fapte bune. Și aceasta este prima înviere, învierea sufletului de moartea cauzată de păcate”.

Ajută la creșterea virtuților vieții creștine

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Duhul Sfânt este prezentat în Scriptură în mai multe forme, „atât foc curățitor, luminător și încălzitor, cât și apă vie care ne ajută să crească virtuțile vieții creștine în viața omului”.

Patriarhul Daniel a amintit și cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre libertatea pe care o aduce lucrarea Duhului Sfânt: „Unde-i Duhul Sfânt, acolo este libertatea adevărată spre săvârșirea faptelor bune”.