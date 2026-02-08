Moment de bucurie și responsabilitate: Parohia Zlătari din Capitală are un nou paroh

Părintele Ștefan Sfarghie, Consilier Patriarhal Coordonator la Publicațiile Lumina din cadrul Sectorului comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale și slujitor al Parohiei Zlătari din Capitală, a fost instalat duminică în funcția de paroh al acestei comunități.

Părintele Ștefan Sfarghie primește astfel ștafeta conducerii parohiei de la Părintele Consilier Patriarhal Onorific Nicolae Dascălu, căruia i-a urmat de curând și la conducerea Publicațiilor Lumina.

Ceremonia a avut loc după Sfânta Liturghie, în prezența Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a Părintelui Florin Nectarie Busuioc, Protopopul Sectorului 3 al Capitalei, și a Părintelui Mihai Sfarghie, secretar patriarhal și fratele după trup al noului paroh.

Ucenicul preia funcția mentorului

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a remarcat că este atât un transfer de funcție între un mentor senior și un slujitor mai tânăr, cât și un transfer sufletesc între maestru și ucenic.

„Este o mare bucurie să văd că aici, la una dintre bisericile cele mai importante din București, e numit preot paroh un ucenic pe care-l apreciez și la care țin foarte mult”, a spus ierarhul despre Părintele Ștefan Sfarghie.

„Părintelui Nicolae Dascălu îi dorim viață lungă, ca să se bucure de munca plină de râvnă intensă pe care a desfășurat-o în Patriarhia Română și în această parohie, iar Părintelui Ștefan îi dorim mult ajutor, multă înțelepciune și har de la Dumnezeu, ca să se ridice la înălțimea predecesorului, să-i continue activitatea cu aceeași râvnă, cu același devotament, iar dumneavoastră să fiți beneficiarii binecuvântați ai excelenței celor doi.”

Anunțarea deciziei de instalare

„Bucuria în Biserica Zlătari astăzi este că iubirea Tatălui merge mai departe”, a spus Părintele Protopop Florin Nectarie Busuioc, care a citit decizia Permanenței Consiliului Eparhial de numire a noului paroh și a prezentat pe scurt atât activitatea predecesorului, Părintele Nicolae Dascălu, cât și pe cea a noului paroh.

„Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca Părintele Ștefan să poată duce mai departe acum responsabilitatea aceasta suplimentară și deloc ușoară activității la această parohie”, a mai spus părintele protopop.

Pr. Nicolae Dascălu își continuă slujirea

„Toate împlinirile de aici s-au făcut prin harul lui Dumnezeu, cu ocrotirea Maicii Domnului, a Sfinților Ciprian și Iustina și a tuturor sfinților pe care i-am chemat în rugăciune și totodată cu jertfelnicia multor credincioși care iubesc această biserică și o dovedesc prin fapte și dărnicie”, a declarat Părintele Nicolae Dascălu.

Fostul paroh și-a exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care i-a aprobat îmbisericirea pe perioadă nedeterminată la Parohia Zlătari, i-a acordat demnitatea de Consilier Patriarhal Onorific și funcția de Senior Editor la Publicațiile Lumina.

„Mulțumesc colegilor mei de slujire din Sfântul Altar, membrilor Consiliului Parohial, Comitetului Parohial și coralei noastre”, a mai spus Părintele Nicolae Dascălu.

Bucurie și recunoștință

„Pentru mine este un moment de bucurie, dar în același timp conștientizez faptul că am și foarte multă responsabilitate. Îi sunt recunoscător milostivului Dumnezeu pentru acest mare dar al preoției”, a spus Părintele Ștefan Sfarghie.

„Îi sunt recunoscător Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Eu am slujit ca diacon și apoi ca arhidiacon 8 ani în Paraclisul Sfântul Gheorghe din Reședința Patriarhală și în tot acest timp am fost apropiat al Părintelui Patriarh, care mi-a fost ca un adevărat părinte duhovnicesc, un părinte spiritual, care m-a format în toți acești ani și m-a pus în slujba aceasta frumoasă a Bisericii lui Hristos.”

Noul paroh i-a mulțumit Părintelui Nicolae Dascălu, părintelui duhovnic, părinților săi după trup, precum și soției: „Să știți că și lucrarea aceasta a preotului are în spate lucrarea preotesei. Este o lucrare nevăzută, dar care cred că este esențială în viața unui preot”.

„Vă sunt recunoscător dumneavoastră, tuturor celor prezenți și tuturor enoriașilor acestei parohii, tuturor credincioșilor care calcă pragul acestei biserici, pentru că, într-adevăr, atunci când am venit aici, am găsit o comunitate frumoasă, am găsit o comunitate închegată, o comunitate plină de Duhul cel Sfânt, o comunitate vie. Și, sigur, aici se vede, în spatele acestei comunități, munca și truda Părintelui Nicolae”, a mai spus Părintele Ștefan Sfarghie.

Carte de vizită

Părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator la Sectorul comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale, este doctor în Teologie al Universității din București, titlu dobândit cu teza „Identitatea creștină a noii Europe”, publicată la Editura Universității din București, Colecția „Studia Theologica”, în 2022.

La începutul anului, a fost numit director al Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei Române, formate din cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și periodicul Vestitorul Ortodoxiei.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu