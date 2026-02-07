Acad. Leon Dănăilă a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română

Un eveniment dedicat vieții și carierei academicianului Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei și a cercetării medicale din România, a reunit joi, la Teatrul Național din București, personalități din domeniul științific, cultural, academic și religios.

În cadrul evenimentului, reputatul neurochirurg român a primit mai multe ordine și distincții, între care și Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Biserica Ortodoxă Română.

Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale, a fost delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să-i înmâneze distincția academicianului.

„Acad. Leon Dănăilă a transmis mulțumiri și recunoștință Părintelui Patriarh Daniel, subliniind în mod repetat că este cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române”, a relatat Părintele Consilier Patriarhal Costin Spiridon pentru Basilica.ro.

„A fost o seară frumoasă, în care renumitul profesor a primit mai multe distincții, între care și una oferită de Academia de Științe Medicale și înmânată de însuși președintele acesteia, prof. univ. dr. Mircea Beuran”, a mai declarat delegatul Patriarhului României la eveniment.

Retrospectiva unei vieți dedicate aproapelui și științei

„Cu credință și cu știință noi putem cuceri inimile tuturor și putem realiza fapte destul de mari. Credința este foarte importantă pentru om și, când pornești cu credință, sigur o să reușești în viață”, a spus acad. Leon Dănăilă, citat de Agerpres.

„Credința și sufletul sunt tratate în Biblie. Spitalele tratează corpul omului și aceste două entități nu se exclud, ele se ajută un pe alta, astfel încât, până la sfârșit, să iasă ceva bun din umanitatea și din comportamentul nostru.”

Evenimentul a fost organizat de Asociația „Povestea vieții mele” în parteneriat cu Ministerul Culturii și Teatrul Național „I.L Caragiale”.

Despre acad. Leon Dănăilă

Acad. prof. univ. dr. Leon Dănăilă, inclus între cele 500 de genii ale secolului XX, s-a născut în 1 iulie 1933, la Darabani, județul Botoșani.

A descoperit o nouă celulă cerebrală numită cordocyt, a publicat 64 de cărți și a realizat mii de intervenții chirurgicale complexe pe creier, multe dintre ele premiere medicale, salvând nenumărate vieți și redând speranța acolo unde medicina părea neputincioasă.

Prin includerea microscopului operator și prin modernizarea tehnicilor neurochirurgicale, a revoluționat practicile medicale din România, aducându-le la nivelul standardelor internaționale.

În cazul neurinoamelor acustice, a redus mortalitatea operatorie de la 51% la 4%, iar în domeniul anevrismelor intracerebrale, de la 59% la 4%.

