Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Noi detalii despre pictura Paraclisului subteran al Catedralei Naționale: Va crea atmosfera unei chilii monahale

În Paraclisul subteran al Catedralei Naționale vor fi pictați numeroși sfinți cuvioși români, inclusiv pustnici care s-au nevoit în peșteri. Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a afirmat miercuri că lăcașul de cult „va crea atmosfera unei chilii monahale”.

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PS Paisie Sinaitul despre Sf. Ioan Iacob de la Neamț: Este mare făcător de minuni şi rugător pentru neamul românesc

„Sfântul Ioan Noul Hozevit, este mare făcător de minuni şi rugător fierbinte pentru neamul românesc, cât şi pentru toți cei care îl cinstesc cu evlavie şi credință”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale.

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Sf. Ioan Iacob a fost serbat în localitatea sa natală: Datoria noastră este să-i urmăm pilda vieții

„Datoria noastră este să-i urmăm pilda vieții și moștenirea pe care ne-a lăsat-o, să n-o ținem în biblioteci, ci să o facem vie prin viața noastră”, a îndemnat PS Varlaam Ploieșteanul miercuri la Mănăstirea Crăiniceni din localitatea Horodiștea, județul Botoșani.

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Mitropolitul Hariton de Kananga, la hramul Seminarului de la Mănăstirea Neamț: Sfinții ne adună

„Sfinții ne adună astăzi. Am venit astăzi să sărbătorim un sfânt, pe Sfântul Ioan Iacob, care a fost și el om, însă ochii lui căutau mereu spre Dumnezeu”, a subliniat miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Kananga din Biserica Alexandriei și a Întregii Africi, la hramul Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț.

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Locuitorii unei comune din județul Iași se mobilizează pentru achiziționarea primului defibrilator automat extern

Locuitorii comunei Dobrovăț, situată la aproximativ 30 de kilometri de Iași, se mobilizează pentru achiziționarea primului defibrilator automat extern, printr-o campanie derulată pe platforma Fiideajutor.ro.

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