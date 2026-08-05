Locuitorii unei comune din județul Iași se mobilizează pentru achiziționarea primului defibrilator automat extern

Locuitorii comunei Dobrovăț, situată la aproximativ 30 de kilometri de Iași, se mobilizează pentru achiziționarea primului defibrilator automat extern, printr-o campanie derulată pe platforma Fiideajutor.ro.

În zilele de 1 și 2 august, 20 de locuitori ai comunei ieșene au participat la un curs de prim ajutor organizat cu sprijinul Crucii Roșii Române – Filiala Iași. Participanții au învățat să recunoască un stop cardiac, să alerteze corect serviciile de urgență și să intervină până la sosirea ambulanței, exersând manevrele de resuscitare și utilizarea unui defibrilator automat extern.

Potrivit organizatorilor, pentru participanți cursul a fost răspunsul la întrebarea: „Ce faci atunci când cineva se prăbușește lângă tine, iar ajutorul este încă pe drum?”.

Un aparat care poate salva vieți

Stopul cardiac poate apărea fără avertisment, iar fiecare minut de întârziere reduce șansele de supraviețuire.

Un defibrilator automat extern este un dispozitiv care oferă instrucțiuni clare utilizatorului, analizează ritmul inimii și, atunci când este necesar, administrează un șoc electric controlat.

Aparatul pe care comunitatea dorește să îl achiziționeze va fi amplasat într-un loc accesibil permanent, pentru a putea fi folosit atât de locuitorii comunei, cât și de turiștii și pelerinii care ajung în zonă sau vizitează Mănăstirea Dobrovăț.

Oricine poate deveni salvatorul cuiva

Inițiativa aparține localnicilor Florina și Costache Cenușă, care au decis să lanseze campania după ce au participat, la rândul lor, la un curs de prim ajutor și au conștientizat importanța intervenției rapide în caz de urgență.

„Vrem să avem oameni pregătiți să salveze vieți. Să construim o rețea de sprijin, astfel încât nimeni să nu fie singur în fața unui moment critic. Oricine poate deveni salvatorul cuiva: un vecin, un copil, un trecător”, au transmis inițiatorii campaniei.

Până în prezent au fost strânși 5.000 de lei din suma necesară de 14.200 de lei. Cei care doresc să sprijine achiziționarea primului defibrilator din comuna Dobrovăț pot afla mai multe detalii despre modalitățile de donație aici.

Fiideajutor.ro este Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care susține proiectele desfășurate în comunitățile din eparhie.

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Foto credit: Fiideajutor.ro