Patriarhul Daniel a primit tunderea în monahism în urmă cu 39 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit tunderea în monahism în urmă cu 39 de ani, la vârsta de 36 de ani.

Preafericirea Sa l-a avut ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, unul dintre marii duhovnici ai Ortodoxiei românești, canonizat de Sfântul Sinod în anul 2024.

Tunderea în monahism a avut loc la Mănăstirea Sihăstria, în seara zilei de 6 august 1987.

Studiile teologice și slujirea arhierească

Născut în data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești, județul Timiș, Părintele Patriarh Daniel a primit la botez numele Dan-Ilie. A fost al treilea copil al învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.

După absolvirea studiilor la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, și-a continuat pregătirea doctorală la București, sub îndrumarea Sfântului Dumitru Stăniloae, iar ulterior și-a aprofundat cercetările în străinătate.

Intrarea în monahism în 1987 a marcat începutul unei noi etape a slujirii în Biserică. Trei ani mai târziu, în 1990, a fost hirotonit arhiereu și a slujit timp de câteva luni ca Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, devenind din 7 iunie 1990 Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În perioada păstoririi la Iași, a inițiat și susținut numeroase proiecte pastorale, administrative și educaționale. Între acestea se numără consolidarea și restaurarea Catedralei Mitropolitane, precum și înființarea Centrului de Diagnostic și Tratament „Providența”, primul spital al Bisericii Ortodoxe Române autorizat de Ministerul Sănătății.

Alegerea ca Patriarh

În septembrie 2007, a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În perioada care a urmat, au fost dezvoltate proiecte în domeniile pastoral, social, educațional și al comunicării publice, păstrând în același timp continuitatea vieții liturgice și a tradiției bisericești.

Unul dintre cele mai importante proiecte ale acestei perioade îl reprezintă construirea și sfințirea Catedralei Naționale, edificiu dedicat eroilor români și pus sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei.

În primii ani ai slujirii ca patriarh a fost înființat Centrul de Presă Basilica, platforma media oficială a Patriarhiei Române, destinată prezentării activității Bisericii în spațiul public. Totodată, la inițiativa Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a instituit, în anul 2009, o duminică dedicată românilor migranți, în semn de solidaritate cu comunitățile ortodoxe din diaspora.

În aceeași perioadă, Biserica Ortodoxă Română și-a extins activitatea social-filantropică prin dezvoltarea unei rețele de peste 800 de instituții și servicii sociale.

În timpul slujirii Părintelui Patriarh Daniel au fost proclamate numeroase canonizări ale unor sfinți și sfinte din neamul românesc.

Biografia completă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, poate fi consultată aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene