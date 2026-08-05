Noi detalii despre pictura Paraclisului subteran al Catedralei Naționale: Va crea atmosfera unei chilii monahale

În Paraclisul subteran al Catedralei Naționale vor fi pictați numeroși sfinți cuvioși români, inclusiv pustnici care s-au nevoit în peșteri. Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a afirmat miercuri că lăcașul de cult „va crea atmosfera unei chilii monahale”.

Preasfinția Sa a explicat la Paraclisul Catedralei Naționale, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, că alegerea sfinților ocrotitori ai noului paraclis nu este întâmplătoare.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca acesta să fie pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul și a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, deoarece amândoi acești sfinți au dus o viață de nevoință în peșteri, iar întreaga concepție a acestui paraclis evocă tocmai atmosfera rugăciunii, a liniștii și a vieții ascetice”.

„Programul iconografic este inspirat de tema peșterii ca loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu prin rugăciune și nevoință. Cei doi sfinți ocrotitori ai paraclisului au trăit în peșteri: Sfântul Ioan Iacob în peștera Sfânta Ana, din Pustiul Hozevei, iar Sfântul Daniil Sihastrul în peșterile din apropierea Putnei și a Voronețului”, a adăugat ierarhul.

Numeroși sfinți români vor fi reprezentați

Episcopul vicar patriarhal a afirmat că lăcașul de cult va pune în valoare tradiția monahală românească: „Dacă interiorul catedralei, împodobit în mozaic, exprimă solemnitatea și măreția cultului liturgic bizantin, paraclisul subteran va crea atmosfera unei chilii monahale, amintind de peșterile și chiliile săpate în stâncă în care s-au nevoit marii pustnici ai Bisericii”.

În altar vor fi reprezentați, potrivit tradiției iconografice ortodoxe, sfinți ierarhi din întreaga Biserică și sfinți ierarhi români cu viață isihastă. În naos vor fi zugrăviți numeroși sfinți cuvioși români, între care și cei recent canonizați: Sfinții Cuvioși Nifon și Petroniu de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu, Sofian de la Antim, Paisie și Cleopa de la Sihăstria, precum și Sfintele Cuvioase Platonida de la Argeș, Filofteia de la Pasărea, Antonina de la Tismana, Nazaria de la Văratec, Filofteia de la Râmeț și Matrona de la Hurezi.

Vor fi reprezentați și alți sfinți români care s-au sihăstrit în peșteri, precum Sfinții Nicodim de la Tismana, Antonie de la Iezer, Misail și Daniil de la Turnu, Ioan de la Prislop, Teofana Basarab, Teodora de la Sihla, Mavra de pe Ceahlău și Elisabeta de la Pasărea.

Pictura murală în tehnica a secco

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a anunțat că, în luna aprilie, a fost organizată licitația pentru executarea picturii murale în tehnica a secco, care va acoperi aproximativ 3.470 de metri pătrați.

„S-a optat pentru această tehnică deoarece permite un timp de execuție mai redus și un cost mai accesibil, fiind realizată de pictori bisericești cu experiență”, a precizat ierarhul.

În încheiere, Episcopul vicar patriarhal și-a exprimat speranța ca lucrările să fie finalizate cu bine: „Să avem bucuria de a ne ruga împreună în acest nou și frumos lăcaș de închinare, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul duhovnicesc al tuturor”.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu