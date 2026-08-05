PS Paisie Sinaitul despre Sf. Ioan Iacob de la Neamț: Este mare făcător de minuni şi rugător pentru neamul românesc

„Sfântul Ioan Noul Hozevit, este mare făcător de minuni şi rugător fierbinte pentru neamul românesc, cât şi pentru toți cei care îl cinstesc cu evlavie şi credință”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, miercuri, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfinția Sa a evocat principalele momente din viața sfântului, arătând că și-a îndreptat întreaga viață spre Dumnezeu, „deprinzându-şi mintea să gândească numai la cele duhovnicești” și trăind o viață călugărească „foarte aspră, de post, de asceză, de pază a gândurilor”.

„Având sufletul curat şi înclinat din copilărie spre lucrarea celor sfinte, în vara anului 1933, când nu împlinise încă 20 de ani, tânărul Ilie a ales să-și închine viața lui Dumnezeu, intrând în obștea Mănăstirii Neamț”.

Totodată, ierarhul a amintit lucrările pe care Sfântul Ioan Iacob le-a desfășurat în vremea șederii sale la mănăstirea nemțeană: „Datorită priceperii și a dragostei sale față de cei bolnavi și suferinzi a lucrat timp de trei ani și ca ucenic la bolnița (infirmeria) mănăstirii, îngrijind monahii bătrâni și bolnavi”.

„I s-a încredințat ascultarea de bibliotecar al Mănăstirii Neamț, cea mai veche și mai bogată bibliotecă mănăstirească din țara noastră. A putut astfel să descopere singur comorile de învăţătură ale scrierilor Sfinţilor Părinţi”, a mai spus Episcopul vicar patriarhal.

Un călugăr român în Țara Sfântă

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat motivul pemtru care Sfântul Ioan Iacob a ales să plece în Țara Sfântă.

„Cu dorul de a călca pe urmele Mântuitorului Hristos, s-a dus să se închine la Sfintele Locuri, unde S-a născut, a pătimit, a murit și a înviat Domnul nostru Iisus Hristos”.

„A stărețit cu multă evlavie schitul românesc de la Iordan, vreme de aproape şase ani (1947-1952). Ajutat de unii călugări şi credincioşi români, a construit mai multe chilii lângă biserică, atât pentru viețuitorii călugări, cât şi pentru pelerinii care poposeau în acel loc”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul vicar patriarhal a evidențiat descoperirea minunată a sfintelor sale moaște, în anul 1980, și înscrierea lui în calendarul Patriarhiei Ierusalimului, în 2015.

„Cuviosul Părinte Ioan Iacob a fost înscris în Sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului, cu numele Sfântul Ioan Noul Hozevit, fiind primul sfânt de neam român înscris în Sinaxarul Patriarhiei Ierusalimului”.

Rugăciune pentru noul Paraclis al Catedralei Naționale

În partea finală a predicii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a precizat stadiul lucrărilor aflate în desfășurare la noul Paraclis al Catedralei Naționale, amenajat la cota -11 metri și pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul.

Ierarhul și-a exprimat speranța ca lucrările să fie duse la bun sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu și al sfinților ocrotitori ai noului lăcaș de rugăciune.

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, a fost adusă spre închinare racla cu un fragment din moaștele sale, păstrată în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene