Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Materic digital: Sfintele lunii mai

În luna mai, Biserica cinstește sfinte din diferite perioade istorice, de la primele secole ale creștinismului, până în perioada contemporană. Printre acestea se numără împărătese, mame, fecioare și mărturisitoare.

Patriarhul Daniel: Iisus Hristos ne învață că în orice timp trebuie să săvârșim binele

„Iisus Hristos ne învață că în orice timp trebuie să săvârșim binele, să arătăm oricând iubire milostivă și ajutorare celor suferinzi, bolnavi și singuri”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Starețul Mănăstirii Schitul Darvari: Întâlnirea cu Sf. Matrona cea Oarbă este o privire într-o oglindă duhovnicească

„Întâlnirea cu Sfânta Matrona nu este decât o privire într-o oglindă duhovnicească, în care te întâlnești și te rușinezi că vezi acolo discernământul pe care poate îl ai sau care poate că lipsește”, a spus sâmbătă protosinghelul Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari din București.

Familia Regală a României în Suedia: Episcopul Macarie este un exemplu pentru românii din diaspora

Familia Regală a României s-a întâlnit vineri cu românii din Suedia. Principele Radu al României a evidențiat activitatea Episcopului Macarie al Europei de Nord, subliniind că lucrarea Preasfinției Sale reprezintă „un exemplu extraordinar pentru românii din diaspora”.

Arhiepiscopul Ștefan al Ohridei și Macedoniei de Nord a primit în vizită grupul de pelerini condus de IPS Teofan

Preafericitul Părinte Ștefan, Arhiepiscopul Ohridei și al Macedoniei de Nord, a primit miercuri, la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din Gorno Nerezi, un grup de pelerini condus de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

