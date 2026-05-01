Arhiepiscopul Ștefan al Ohridei și Macedoniei de Nord a primit în vizită grupul de pelerini condus de IPS Teofan

Preafericitul Părinte Ștefan, Arhiepiscopul Ohridei și al Macedoniei de Nord, a primit miercuri, la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din Gorno Nerezi, un grup de pelerini condus de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Înaltpreasfinția Sa este însoțit de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și de mai mulți monahi și monahii, printre care arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, arhim. Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă și arhim. Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria.

În cursul aceleiași zile, pelerinii au vizitat mai multe lăcașuri de cult din Skopje, între care Bisericile „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” și Catedrala „Sfântul Clement de Ohrida”.

Programul pelerinajului a inclus și vizite la mănăstirile „Sfântul Andrei” și „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu” din zona Matka.

La începutul săptămânii, Mitropolitul Teofan și grupul de pelerini au vizitat Catedrala Mitropolitană „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic, unde au fost întâmpinați de Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului (Biserica Ortodoxă a Greciei).

