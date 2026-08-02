Rămâi conectat la cel mai mare eveniment de tineret din Biserica Ortodoxă Română: ITO 2026 pe Facebook și Instagram

Au fost lansate paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – ITO 2026, platforme prin intermediul cărora vor fi prezentate informații despre programul evenimentului, imagini de la pregătiri și noutăți pentru participanți.

Organizatorii îi invită pe tineri să urmărească paginile de socializare și să distribuie informațiile despre întâlnire, pentru ca evenimentul să ajungă la cât mai mulți tineri din țară și din străinătate.

ITO 2026 va reuni la București, în perioada 31 august-3 septembrie 2026, aproximativ 2.400 de tineri, dintre care 1.900 de participanți din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale, alături de 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Întâlnirea își propune să ofere tinerilor un cadru de rugăciune, dialog, comuniune și schimb de experiență între comunitățile ortodoxe din întreaga lume.

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Foto credit: ITO 2026