A început Pelerinajul Sfinților Nemțeni: Aproximativ 200 de tineri străbat sute de kilometri

110 tineri ieșeni au pornit vineri în Pelerinajul Sfinților Nemțeni, spre Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț, pentru a participa la slujbele închinate sfinților nemțeni.

Numărul total va fi de aproximativ 200 de participanți, care vor parcurge următoarele trasee – aproximativ 35 de kilometri pe zi:

Iași – Mănăstirea Neamț – Ceahlău – Mănăstirea Sihla (31 iulie – 7 august);

Botoșani – Mănăstirea Neamț – Ceahlău – Mănăstirea Sihla;

Piatra Neamț – Mănăstirea Neamț – Ceahlău – Mănăstirea Sihla;

Pipirig – Mănăstirea Neamț – Ceahlău.

Prima oprire a pelerinilor va fi la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, unde vor lua parte la sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț (5 august).

Binecuvântare la plecare

Încă de la primele ore ale dimineții, tinerii au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Iași, apoi au pornit spre Muntele Ceahlău. Arhimandritul Nicodim Petre, consilierul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, le-a vorbit tinerilor despre sensul duhovnicesc al pelerinajului: „Pelerinajul este o întâlnire cu oameni, cu locuri și, mai ales, cu Dumnezeu”, a spus părintele arhimandrit.

„Scopul nostru nu este să ajungem pe vârful Ceahlăului sau la Mănăstirea Neamț, la hramul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul sau în alte locuri, ci scopul final al vieții omului este unirea cu Hristos. De aceea, în pelerinaj, să nu uităm lucrul acesta și, de asemenea, să nu uităm rugăciunea inimii.”

Cum se desfășoară pelerinajul

În fiecare dimineață tinerii participă la Sfânta Liturghie și citesc câte o catismă în fiecare biserică pe lângă care trec. Seara sunt cazați la parohiile de pe traseu.

„Pelerinajul pedestru este momentul în care simt că sufletul se odihnește, pentru a putea realiza lucrurile în continuare. Este momentul în care ne regăsim cu toții, este momentul care ne unește din nou: prieteni cunoscuți în tabere sau chiar aici, în urma câtorva ani petrecuți în pelerinaj”, a mărturisit Mateia, o participantă, pentru Doxologia.ro.

Pelerinajul Sfinților Nemțeni a ajuns anul acesta la a 12-a ediție. Este organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

Foto credit: Doxologia.ro