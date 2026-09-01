Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Materic digital: Sfintele lunii septembrie

Din veacuri îndepărtate, chipurile sfintelor pomenite în luna septembrie păstrează mărturii despre credință, jertfelnicie și puterea de a transmite valorile creștine mai departe. Printre ele se numără și mame ale unor mari sfinți ai Bisericii: Sfânta Marta, mama Sfântului Simeon Stâlpnicul, Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și Sfânta Maria, mama Sfântului Serghie de Radonej.

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Patriarhului Ecumenic pentru semnarea actelor de canonizare a patru sfinți români athoniți

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de mulțumire adresat Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, cu ocazia semnării actelor de canonizare a patru sfinți români athoniți.

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Mii de credincioși au sărbătorit Icoana Maicii Domnului de la Craiova pentru prima dată

Mii de credincioși au celebrat duminică, pentru prima dată, Icoana Maicii Domnului de la Craiova, după ce sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025.

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Pompierii români aflați în misiune în Serbia au participat la Sfânta Liturghie de duminică

Pompierii români aflați în misiune în Serbia au participat duminică la Sfânta Liturghie, pentru a-și găsi câteva clipe de liniște, după zilele și nopțile petrecute în mijlocul intervențiilor, se arată într-o postare pe rețelele sociale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

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Îndemnul PS Ioan Casian pentru noul an bisericesc: Să facem din acest nou început un timp al împăcării și al armoniei

„Să facem din acest nou început un timp al împăcării și al armoniei. Să ne iertăm unii pe alții, să ne apropiem de cei pe care i-am uitat, să întindem mâna celui aflat în nevoie și să redescoperim bucuria de a face binele fără a aștepta răsplată”, a îndemnat Episcopul Ioan Casian al Canadei pentru noul an bisericesc, care va începe marți, 1 septembrie.

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