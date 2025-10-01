Așezământul pentru copii al unei parohii din Cluj este pregătit de inaugurare: Un spațiu de lumină, grijă și educație

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cornești, județul Cluj, va inaugura în data de 7 octombrie Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi”, un spațiu de lumină, grijă și educație.

Slujba de sfințire a clădirii va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Imobilul este construită pe trei niveluri și are o suprafață de aproximativ 850 metri pătrați. Acesta dispune de dormitoare, săli de curs, sală de lectură, sală festivă, bibliotecă, cabinet medical și sală de mese.

De asemenea, așezământul dispune și de o curte cu spații verzi și locuri de joacă, fiind pregătit să găzduiască până la 25 de copii proveniți din medii sociale defavorizate.

Așezământul Sfânta Sofia

Lucrările la așezământul Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cornești au început în data de 10 august 2021, când piatra de temelie a fost sfințită de către IPS Andrei. Pentru a strânge fondurile necesare, în 2022 a fost organizat un concert caritabil, unde au cântat diverse grupuri de muzică populară și psaltică.

Sub semnul celor trei valori semnificative: credința, nădejdea și dragostea, Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” își propune să ofere o șansă la educație și la o viață normală, precizează Parohia Cornești.

Sursa foto: Facebook/ Parohia Ortodoxă Cornești, Protopopiatul Huedin