Arvo Pärt, din nou pe primul loc în topul popularității mondiale, la vârsta de 90 de ani

Compozitorul eston creștin-ortodox Arvo Pärt a fost numit din nou cel mai interpretat compozitor în viață din lume, conform clasamentelor anuale compilate de Bachtrack, o platformă britanică specializată în analiza muzicii.

Potrivit presei estoniene, clasamentul subliniază impactul internațional extraordinar al lui Pärt, deși anul aniversar a fost notabil pentru mai mult decât simple statistici. Fiul său, Michael Pärt, a declarat că spectacolele au fost marcate de o atenție neobișnuită din partea publicului, sugerând o dorință tot mai mare pentru muzica cu o „profunzime interioară, spirituală” – și pentru o artă care poate servi ca forță unificatoare într-o lume tot mai fragmentată.

Arvo Pärt, considerat aproape unanim drept cel mai mare compozitor al Estoniei și una dintre cele mai influente figuri în viață din muzica clasică, a împlinit 90 de ani pe 11 septembrie anul trecut.

Lucrările sale – sobre, luminoase și în mare parte indiferente la modă – continuă să ocupe un loc singular în viața de concert, apărând regulat alături de Bach și Beethoven în programele din Europa, America de Nord și Asia.

Cinci lucrări în Top 10

Conform datelor Bachtrack, cinci dintre lucrările lui Arvo Pärt s-au aflat în topul celor mai interpretate zece piese contemporane din lume anul trecut.

Este vorba despre „Fratres”, „Da pacem Domine”, „Magnificat” și „Cantus in Memoriam Benjamin Britten”. Lucrarea sa corală „Tribute to Caesar” a intrat, de asemenea, în top zece.

În spatele lui Arvo Pärt, în primii cinci, s-au aflat John Williams, Philip Glass, John Adams și Thomas Adès.

Anul trecut, un centru dedicat monitorizării activității artistice a compozitorului estonian a înregistrat 1.130 de concerte și șase festivaluri de muzică dedicate lui Arvo Pärt în 2025..

Muzica compozitorului eston de asemenea, în centrul programului sezonului 2025–2026 la prestigioasa Carnegie Hall din New York, în timp ce Leipzig Gewandhaus l-a numit compozitor în rezidență pentru perioada 2025–2027.

În februarie, Asociația Corală Estoniană l-a declarat pe Arvo Pärt drept Compozitorul Coral al anului.

Arvo Pärt și Ortodoxia

Ortodoxia este fundamentul pe care compozitorul eston și-a reconstruit întreaga identitate artistică. După o perioadă de criză creativă profundă în anii ’60, Pärt s-a convertit la Ortodoxie în 1972.

Această schimbare a fost urmată de ani de tăcere și studiu intens al cântului gregorian și al polifoniei medievale, proces care a dus la nașterea stilului său unic, numit tintinnabuli (de la latinescul pentru „clopoței”).

Muzica sa reflectă profund spiritualitatea ortodoxă, fiind adesea descrisă ca o formă de rugăciune sonoră. Pärt utilizează principiul simplității și al economiei de mijloace, inspirat de isihasm.

Această influență este evidentă în lucrările sale de maturitate care folosesc direct texte liturgice, precum „Kanon Pokajanen” (Canonul de Pocăință) sau „Triodion”. O persoană care i-a influențat radical gândirea și creația a fost Sfântul Sofronie Saharov.

Cei doi s-au întâlnit în anii 80 în Marea Britanie, pe când compozitorul eston emigrase în Occident.

