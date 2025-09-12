Arvo Pärt a împlinit 90 de ani: O ocazie să-i asculți operele ascultate de sfinți contemporani

Compozitorul ortodox Arvo Pärt, originar din Estonia, a împlinit joi vârsta de 90 de ani. Puțini cunosc că operele sale au fost ascultate chiar și de sfinți ai secolului 20.

Născut pe 11 septembrie 1935, în Paide, Estonia, Arvo Pärt este unul dintre cei mai apreciați compozitori contemporani.

Pärt a studiat compoziția la Conservatorul din Tallinn și a devenit o figură proeminentă a avangardei muzicale est-europene din anii 1960. Primele sale lucrări au fost rapid receptate de public, însă au fost cenzurate de regimul sovietic.

După o perioadă de aproape șapte ani în care a trăit o criză personală, Arvo Pärt a revenit cu un nou stil de compoziție, denumit „tintinnabuli”, inspirat din cântul gregorian, polifonia medievală și tradițiile muzicale ortodoxe.

Cariera internațională

În 1980, Pärt a emigrat din Estonia sovietică, stabilindu-se mai întâi la Viena și apoi la Berlinul de Vest. Aici, creațiile sale au început să fie interpretate de ansambluri și orchestre de renume precum Hilliard Ensemble și ECM Records, care a contribuit decisiv la popularizarea muzicii sale la nivel global.

Compozițiile lui Arvo Pärt includ lucrări orchestrale, camerale și corale, având o puternică dimensiune spirituală. Printre cele mai cunoscute opere se numără Fratres (1977), Spiegel im Spiegel (1978), Te Deum (1984), Passio (1982), Berliner Messe (1990) și Plângerea lui Adam (2009). Temele recurente sunt inspirate din Liturghia creștin-ortodoxă, din textele biblice și din tradiția polifonică medievală.

Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I, i-a acordat titlul de Arhonte compozitorului în 2013, în timpul vizitei sale în Estonia, pentru contribuția semnificativă a lui Pärt la promovarea tradițiilor muzicale ortodoxe în fața publicului global. Ceremonia a avut loc la Catedrala din Pärnu, după o Sfânta Liturghie săvârșită de Patriarhul Bartolomeu.

Minimalism sacru

Opera lui Arvo Pärt este strâns legată de credința sa ortodoxă. Aceasta este cunoscut drept un pionier al minimalismului sacru, un stil care combină tehnicile sale componistice inovatoare cu o profunzime spirituală și emoțională remarcabilă.

Printre operele sale dedicate sfinților se numără: Canonul de pocăință (1997): O lucrare corală de mari dimensiuni este bazată pe texte din tradiția ortodoxă; Luceafărul (2007); Plânsul lui Adam (2012): Litany (1994) este o altă lucrare religioasă de mari dimensiuni dedicată sfinților; Fericirile (1990).

Muzica sa profund ortodoxă a fost ascultată de sfinți contemporani precum Sfântul Sofronie de la Essex.

Arvo Pärt și Sfântul Sofronie s-au întâlnit în anii 80 în Marea Britanie, pe când compozitorul doar ce emigrase în occident.

Cuvintele de încurajare și învățăturile lui Sfântului l-au ajutat pe compozitor să se acomodeze într-un mediu străin, ceea ce a dus la crearea multor lucrări muzicale remarcabile.

Operele sale pot fi audiate pe YouTube.

Zilele Arvo Pärt

Cu ocazia aniversării a 90 de ani de viață, în Estonia se desfășoară Zilele Arvo Pärt, în cadrul cărora au loc concerte în toată țara.

La concertul de deschidere din Tartu, din 2 septembrie, nu a rămas niciun loc liber, în timp ce Orchestra Simfonică Națională a Estoniei, Corul de Cameră Filarmonic al Estoniei și ansamblul Vox Clamantis au interpretat o selecție din cele mai importante lucrări ale lui Pärt. Printre acestea s-au numărat Plânsul lui Adam, Stabat Mater, Te Deum și In principio, conform ERR.

De asemenea, compozitorul a fost felicitat de Președintele Estoniei, Alar Karis.

„Compozitorul estonian Arvo Pärt ne-a împărtășit prin munca sa neobosită o lume a simplității, recunoștinței și smereniei. Muzica sa ne conduce cu căldură și tandrețe către ceea ce contează cu adevărat – iubirea. Este un miracol că lumea îl are pe Arvo Pärt. Îți dorim sănătate și iubire, dragă Arvo”, a scris Președintele Estoniei pe X.

Din anul 2010, marele compozitor locuiește permanent în Estonia.

Sursă foto: arvopart.ee / Eric Marinitsch