Mitropolitul Banatului la Adunarea Eparhială: Fiecare parohie va sprijini câte o familie aflată în dificultate

În cadrul ședinței de constituire a noii legislaturi a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei, Mitropolitul Ioan al Banatului a lansat luni un apel către toate parohiile din eparhie să se implice direct în sprijinirea familiilor aflate în dificultate.

Manifestarea a început cu slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, la Biserica „Învierea Domnului” din incinta Centrului Eparhial.

Adoptă o familie săracă

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, Înaltpreasfinția Sa a propus ca fiecare comunitate parohială să își asume sprijinirea unei familii aflate în dificultate, fie din punct de vedere material, fie duhovnicesc.

„Începând de mâine, fiecare parohie să adopte o familie săracă, material sau duhovnicește. Dacă nu ai posibilitatea financiară să-i duci o pâine, poți găsi o familie căreia să-i duci un cuvânt de mângâiere”, a subliniat mitropolitul.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a vorbit despre necesitatea organizării unei colecte în toate parohiile pentru continuarea lucrărilor de pictură la Catedrala Națională, evidențiind importanța implicării întregii comunități bisericești în finalizarea acestui proiect.

Album dedicat Catedralei mitropolitane

În cadrul aceleiași întâlniri, Mitropolitul Ioan a anunțat și finalizarea editării noului album dedicat Catedralei mitropolitane din Timișoara, proiect realizat în contextul desemnării orașului drept „Destinația Anului 2026” în România.

În continuare, au fost validate mandatele reprezentanților celor zece circumscripții electorale și au fost desemnați reprezentanții eparhiei în Adunarea Națională Bisericească. De asemenea, au fost aleși membrii Consiliului Eparhial, ai consistoriilor și au fost constituite cele cinci comisii de lucru prevăzute de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, a prezentat un referat privind atribuțiile statutare ale Adunării Eparhiale și rolul acesteia în coordonarea proiectelor pastoral-misionare, culturale și sociale ale eparhiei în următorii patru ani.

