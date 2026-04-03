Echipa de robotică a Liceului Național de Informatică din Arad s-a calificat la Campionatul Mondial, în premieră pe țară

Echipa de robotică a Liceului Național de Informatică din Arad s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Robotics Competition, ce va avea loc la Houston, Statele Unite ale Americii, în perioada 29 aprilie – 2 mai.

Potrivit unui comunicat al echipei, citat de Agerpres, „se marchează o premieră națională, fiind prima echipă din România care concurează în divizia FIRST Robotics Competition”.

„Echipa din Arad a reușit performanța de a fi deschizătoare de drumuri și în această ligă a giganților, unde concurează roboți mari, de tip industrial, demonstrând că ingineria de vârf se învață cu pasiune, chiar de pe băncile liceului”.

„Calificarea vine ca o confirmare a excelenței echipei, care în anul 2022 a scris istorie devenind prima echipă din afara Statelor Unite care a câștigat titlul de Campioană Mondială la FIRST Tech Challenge”, se arată în comunicat.

Mentorul echipei, Octavian Dragoș Botoșan, a spus că rezultatul reprezintă „o confirmare a nenumăratelor ore petrecute în laboratorul de robotică, pentru a găsi cea mai bună și competitivă variantă de robot, cu care să facem performanță”.

„A fost un drum greu, am transformat imposibilul în realitate și toate acestea cu implicarea și ajutorul comunității”, a mai transmis mentorul echipei arădene.

Foto credit: Echipa de robotică a Liceului Național de Informatică din Arad / Facebook



