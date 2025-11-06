Municipalitatea din Roma a declarat o zi de doliu pentru lucrătorul român mort după prăbușirea unui turn medieval

„Moartea lui Octav Stroici, muncitorul care a ajuns victimă a tragicei prăbușiri de la Torre dei Conti, a rănit profund orașul nostru”, a transmis marți pe Facebook Primarul Romei, Roberto Gualtieri. În consecință, municipalitatea a instituit o zi de doliu în oraș în memoria românului.

„Suferința provocată de dispariția lui ne unește pe toți. Gândurile mele pline de afecțiune și ale întregii Rome se îndreaptă către soția lui, fiica lui, întreaga lui familie, colegii și prietenii săi, precum și către întreaga Comunitate română, parte vie și prețioasă a orașului nostru”, a adăugat edilul.

„Nu-i vom lăsa singuri pe cei dragi ai săi care au decis să-l înmormânteze în România.”

Gestul și afirmațiile primarului Romei arată că românii din Italia au devenit deja o comunitate integrată și apreciată.

Octavian Stroici era din Suceava și s-a mutat cu familia lângă Roma, unde lucra de mai mulți ani în domeniul construcțiilor. Potrivit presei locale, colegii de muncă l-au descris ca fiind un om harnic și discret. Avea 66 de ani și încă muncea din greu, pregătindu-se să iasă la pensie într-un an.

Mesaje de compasiune și conștientizare

„Patriarhia Română își exprimă solidaritatea și compasiunea față de cei care au avut de suferit în urma evenimentului tragic și față de familiile acestora. De asemenea, adresăm un gând de recunoștință autorităților locale care au acționat prompt pentru salvarea tuturor celor afectați de această tragedie”, a transmis Biserica Ortodoxă Română într-un comunicat.

„Ne rugăm pentru odihna sufletului robului lui Dumnezeu Octav Stroici, pentru însănătoșirea celor răniți și pentru alinarea familiilor îndurerate.”

Forțele Armate Italiene, în semn de respect pentru muncitorul român care și-a pierdut viața, au anulat tradiționala paradă militară anuală, organizată anual în 4 noiembrie în centrul antic al Romei.

Sindicatele au organizat un marș de protest pentru a atrage atenția asupra numeroaselor accidente la locul de muncă din ultimii ani, iar a doua zi după moartea muncitorului român, Papa Leon al XIV-lea a avut o scurtă întrevedere cu jurnaliștii, în care s-a referit la numeroasele accidente mortale de muncă.

